王令麟創造千人就業賺錢機會　激勵東森電銷800多人衝衝衝

▲東森購物電話行銷團隊舉行2018年度表揚大會，東森集團總裁王令麟（中）頒獎予全國10位電話行銷年度風雲精英獎得主，同時帶領全體同仁喊出2019年新目標。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物電話行銷團隊去年創下亮眼業績，今（2/15）上午舉行2018年度表揚大會，全台北中南800多位同仁齊聚一堂，規模為歷年最大，東森集團總裁王令麟親自到場激勵士氣，並帶領全體同仁誓師喊出2019年新高目標。此外，今年將釋出500多個就業機會擴大徵才，持續尋找優秀夥伴加入。

東森購物電話行銷團隊過去一年成績表現亮眼，在年度表揚大會上，全體同仁也展現了滿滿活力熱鬧慶祝，尤其當全國10位年度風雲精英獎得主接受表揚時，全場氣氛超嗨、歡呼聲不斷，除了現場播放各組自製的驚喜影片大方恭賀他們得獎，更希望明年站在台上的就是自己。

▲來自北中南，東森購物電話行銷團隊800多位同仁首度齊聚一堂，場面盛大。

▲年度風雲精英獎第1名得主黃安雪，由兩名猛男護送出場，是全場目光焦點。

王令麟說，去年電話行銷事業部創造800多個就業機會，當中很多同仁雖然是單親家庭或有經濟困難，但看到他們在一個好的工作平台得到好的收入，自己內心也充滿興奮與感動，電銷團隊可以快速成長不斷超越紀録，最大原因在於同仁們努力耕耘、提供優質服務，並且互相幫助讓彼此更好。

王令麟表示，在大家努力下，電話行銷業績連續兩年高成長，每年成長70%以上，這項成就在業界找不到第二家；此外，800名電銷同仁中，年薪超過百萬元之比例高達33%，遠高於全台灣勞動市場的8%，因為只要努力，熟悉作業模式後收入就會快速增加，滿一年就有機會收入三級跳。

為了創造千人就業賺錢機會，東森電銷於2019年、2020年大舉徵才，今年預計招募500名，在台北、台中、高雄尋找優秀夥伴加入東森，除保障底薪25,600元起，加上優渥獎金制度、出國獎勵旅遊等福利，不限學經歷，不論是剛畢業的社會新鮮人或二度就業，只要肯拚皆歡迎加入，第一年就年薪百萬不是難事。

▲王令麟說，同仁過去一年不僅創下好成績，更重要的是在一個好的工作平台得到好的收入，讓他非常開心。



王令麟提到，東森購物電話行銷除了提供好的商品與員工福利制度，在集團全力發展大數據的優勢下，同仁可以有效經營會員名單，精準掌握顧客消費資料，根據不同顧客需求推薦適合的商品，降低電話行銷的困難度；此外，集團不惜成本投資，今年將全面導入語言辨識系統，透過最新技術減化工作流程，提高工作效率，進而提升銷售服務及成交率。

為了拚業績，電銷同仁平日積極打電話推薦優質商品，辛勞之餘卻忽略了照顧自己的健康，因此王令麟特別要求在各職場設立員工休閒中心，台中、高雄相繼增設80坪活動空間，擺設健康器材、按摩椅以及KTV等設備，營造輕鬆的休閒環境，讓這些每天與會員們接觸的第一線人員有紓壓管道。王令麟說，真正的幸福企業，是要讓大家上班能開心，甚至假日也可以把小孩一起帶來，公司願意聘請專業老師教小孩功課，讓員工無後顧之憂，因為有快樂的員工，就會有滿意客戶。