　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

王令麟創造千人就業賺錢機會　激勵東森電銷800多人衝衝衝

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼東森購物OB表揚誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲東森購物電話行銷團隊舉行2018年度表揚大會，東森集團總裁王令麟（中）頒獎予全國10位電話行銷年度風雲精英獎得主，同時帶領全體同仁喊出2019年新目標。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物電話行銷團隊去年創下亮眼業績，今（2/15）上午舉行2018年度表揚大會，全台北中南800多位同仁齊聚一堂，規模為歷年最大，東森集團總裁王令麟親自到場激勵士氣，並帶領全體同仁誓師喊出2019年新高目標。此外，今年將釋出500多個就業機會擴大徵才，持續尋找優秀夥伴加入。

東森購物電話行銷團隊過去一年成績表現亮眼，在年度表揚大會上，全體同仁也展現了滿滿活力熱鬧慶祝，尤其當全國10位年度風雲精英獎得主接受表揚時，全場氣氛超嗨、歡呼聲不斷，除了現場播放各組自製的驚喜影片大方恭賀他們得獎，更希望明年站在台上的就是自己。

▲▼東森購物OB表揚誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲來自北中南，東森購物電話行銷團隊800多位同仁首度齊聚一堂，場面盛大。

▲▼東森購物OB表揚誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲年度風雲精英獎第1名得主黃安雪，由兩名猛男護送出場，是全場目光焦點。

王令麟說，去年電話行銷事業部創造800多個就業機會，當中很多同仁雖然是單親家庭或有經濟困難，但看到他們在一個好的工作平台得到好的收入，自己內心也充滿興奮與感動，電銷團隊可以快速成長不斷超越紀録，最大原因在於同仁們努力耕耘、提供優質服務，並且互相幫助讓彼此更好。

王令麟表示，在大家努力下，電話行銷業績連續兩年高成長，每年成長70%以上，這項成就在業界找不到第二家；此外，800名電銷同仁中，年薪超過百萬元之比例高達33%，遠高於全台灣勞動市場的8%，因為只要努力，熟悉作業模式後收入就會快速增加，滿一年就有機會收入三級跳。

為了創造千人就業賺錢機會，東森電銷於2019年、2020年大舉徵才，今年預計招募500名，在台北、台中、高雄尋找優秀夥伴加入東森，除保障底薪25,600元起，加上優渥獎金制度、出國獎勵旅遊等福利，不限學經歷，不論是剛畢業的社會新鮮人或二度就業，只要肯拚皆歡迎加入，第一年就年薪百萬不是難事。

▲▼東森購物OB表揚誓師大會,總裁王令麟。（圖／記者李毓康攝）

▲王令麟說，同仁過去一年不僅創下好成績，更重要的是在一個好的工作平台得到好的收入，讓他非常開心。

王令麟提到，東森購物電話行銷除了提供好的商品與員工福利制度，在集團全力發展大數據的優勢下，同仁可以有效經營會員名單，精準掌握顧客消費資料，根據不同顧客需求推薦適合的商品，降低電話行銷的困難度；此外，集團不惜成本投資，今年將全面導入語言辨識系統，透過最新技術減化工作流程，提高工作效率，進而提升銷售服務及成交率。

為了拚業績，電銷同仁平日積極打電話推薦優質商品，辛勞之餘卻忽略了照顧自己的健康，因此王令麟特別要求在各職場設立員工休閒中心，台中、高雄相繼增設80坪活動空間，擺設健康器材、按摩椅以及KTV等設備，營造輕鬆的休閒環境，讓這些每天與會員們接觸的第一線人員有紓壓管道。王令麟說，真正的幸福企業，是要讓大家上班能開心，甚至假日也可以把小孩一起帶來，公司願意聘請專業老師教小孩功課，讓員工無後顧之憂，因為有快樂的員工，就會有滿意客戶。

ET快訊
阿嬤養5天…孫女體重狂飆「4.3→5.5kg」！媽回家看傻眼
24歲網紅猝死家中！公司募資辦喪事　網傻：捐給家屬吧

關鍵字：東森購物,電話行銷,王令麟,徵才,招募

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

支持盧秀燕力推無煙囪產業　王令麟：東森將在台中創3500個就業機會

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

東森購物目標2021年上市　年薪破百萬的客服人員達33％　今年徵才上看500名

東森購物找天王加持服務　王令麟：吸引更年輕會員

吳宗憲陪幸運會員喝下午茶兼叫賣　王令麟秒被圈成憲粉

迪士尼粉絲注意！超搶手「維尼行李箱」紅黃經典配色萌炸

從負債拚到年薪百萬　她花了4年當上電銷女王

「萬能超商」再度神展開！小7攜手達美樂要賣現烤披薩了

王令麟創造千人就業賺錢機會　激勵東森電銷800多人衝衝衝

店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

迪士尼粉絲注意！超搶手「維尼行李箱」紅黃經典配色萌炸

從負債拚到年薪百萬　她花了4年當上電銷女王

「萬能超商」再度神展開！小7攜手達美樂要賣現烤披薩了

王令麟創造千人就業賺錢機會　激勵東森電銷800多人衝衝衝

店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

影／好市多「爆紅神級好物」搶翻！一箱80包可喝2個月　網激推：一次買5箱

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

六福村最新打卡熱點！　「甜蜜魔宮」走入公主的泡泡夢境

看完購書攻略再衝書展　一次搞懂哪些書值得你掏錢買

7對夫妻日常「愛著卡慘死」影像展　台北松菸文創登場

Dappei／學油畫、吃甜點　「天母一日遊」提案，約好閨蜜一起出發

高雄馬／近2萬人參與國內好手拼獎金　鄭瑞竹盼把第1留高雄

商業周刊／創業一輩子　La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓，等死嗎？

愛媛馬與台灣結緣　日松山市招待台灣好手備戰東奧

2019台北燈節大型花燈搶先看！迪士尼六米高「米奇禮盒」

夏洛特明星賽不「skr」　名人賽不見吳亦凡

小鳥飛進來停在刮刮樂看板上　彰化這家彩券行當天即開出百萬大獎

急著救火！　宜蘭市消防水箱車轉彎時卡溝

桃園逆子弒母斷頭案　檢：「泯滅人性」請法官處以死刑

難忘韋德06年總決賽神勇表現　魔術強森：當時的你就是喬丹

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

消費熱門新聞

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

店員神解析！麥當勞優惠券全攻略

小7攜手達美樂要賣現烤披薩了！

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

王令麟激勵東森電銷800多人衝..

網狂熱議！全家首發噴汁草莓熱狗

六福村打卡熱點　打造甜蜜魔宮

情人節必看「2019台北光之饗..

4家小出版社聯手逆襲台北書展

小7季節限定日本草莓霜淇淋回歸

殺破行情！只要118萬就能開賓..

更多熱門

相關新聞

福州徵才活動 首設台灣人才專區

大陸福州14日舉行今年開春首場大型徵才活動，616家公司提供1.67萬職缺。值得注意的是，今年首度設立「台灣人才招聘專區」，邀請20家對台灣人才有需求的公司到現場徵才，一名到現場求職的台灣青年表示，到大陸求職主要原因是「這裡有更好的發展」。

東森購物1月營收創歷史新高

東森天美仕贊助霧台國小師生赴日

15.3萬人想跳槽　最想轉進5大高薪工作

業績獎金20個月　華銀招理專350人

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

陳意涵產後5天曝公車站自拍

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面