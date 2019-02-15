福州徵才首設「台灣人才專區」　台青：這裡有更好發展

▲福州徵才活動首度開設「台灣人才專區」。（圖／翻攝微博福州廣播電視台）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸福州14日舉行今年開春首場大型徵才活動，616家公司提供1.67萬職缺。值得注意的是，今年首度設立「台灣人才招聘專區」，邀請20家對台灣人才有需求的公司到現場徵才，一名到現場求職的台灣青年表示，到大陸求職主要原因是「這裡有更好的發展」。

《中新網》報導，福州市2019年高校畢業生供需見面會暨博士對接洽談會上，吸引不少台灣求職者應徵工作。在台灣有九年工作經驗的陳宇庭指出，自己原本從事健康產業，這次來福州，希望能找到新的工作機會。

他提到，福州和台灣語言接近，在溝通上沒有什麼障礙，還有全新的工作環境，最重要的是，大陸人多，有廣闊的市場；台灣和大陸在研發上可以融合。

來自苗栗的陳逸軒是育達科技大學應用英語專業的應屆畢業生，得知大陸有諸多惠及台胞措施而來，他表示，自己在現場翻閱一些徵才簡介，發現大陸有更強的發展性，待遇也比台灣好一點。

去年畢業於逢甲大學的邢雅嵐解釋，這次到福建求職有享受到交通補貼的優惠政策，至於大陸對台優惠政策，自己在台灣瞭解得並不多，這次來正在做進一步的瞭解。

同樣跨海求職的林姵萱則大方表示，自己到大陸求職的原因很簡單，就是「這裡有更好的發展」。事實上，去年以來，福建省及其各地政府陸續出台一系列落實31條惠及台胞措施的配套政策措施，為台灣民眾特別是台灣青年來閩學習、創業、就業、生活提供便利。

福州近年也積極推動榕台人才交流合作，官方資料顯示，截至目前，5000多位台灣人才在榕就業創業，僅2018年福州就吸引台灣人才2000多人西進。