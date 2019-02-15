　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

福州徵才首設「台灣人才專區」　台青：這裡有更好發展

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼福州徵才活動首度開設「台灣人才專區」。（圖／翻攝微博福州廣播電視台）

▲福州徵才活動首度開設「台灣人才專區」。（圖／翻攝微博福州廣播電視台）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸福州14日舉行今年開春首場大型徵才活動，616家公司提供1.67萬職缺。值得注意的是，今年首度設立「台灣人才招聘專區」，邀請20家對台灣人才有需求的公司到現場徵才，一名到現場求職的台灣青年表示，到大陸求職主要原因是「這裡有更好的發展」。

《中新網》報導，福州市2019年高校畢業生供需見面會暨博士對接洽談會上，吸引不少台灣求職者應徵工作。在台灣有九年工作經驗的陳宇庭指出，自己原本從事健康產業，這次來福州，希望能找到新的工作機會。

他提到，福州和台灣語言接近，在溝通上沒有什麼障礙，還有全新的工作環境，最重要的是，大陸人多，有廣闊的市場；台灣和大陸在研發上可以融合。

來自苗栗的陳逸軒是育達科技大學應用英語專業的應屆畢業生，得知大陸有諸多惠及台胞措施而來，他表示，自己在現場翻閱一些徵才簡介，發現大陸有更強的發展性，待遇也比台灣好一點。

去年畢業於逢甲大學的邢雅嵐解釋，這次到福建求職有享受到交通補貼的優惠政策，至於大陸對台優惠政策，自己在台灣瞭解得並不多，這次來正在做進一步的瞭解。

同樣跨海求職的林姵萱則大方表示，自己到大陸求職的原因很簡單，就是「這裡有更好的發展」。事實上，去年以來，福建省及其各地政府陸續出台一系列落實31條惠及台胞措施的配套政策措施，為台灣民眾特別是台灣青年來閩學習、創業、就業、生活提供便利。

福州近年也積極推動榕台人才交流合作，官方資料顯示，截至目前，5000多位台灣人才在榕就業創業，僅2018年福州就吸引台灣人才2000多人西進。

ET快訊
丫頭喝醉被拉進包廂嗆：喝贏我給1萬！隔天收「鉅額帳單」嚇傻
西門町5年打趴東區！他解析「信義區」是關鍵：會慢慢邊緣化

關鍵字：徵才,求職,台青,台青西進,人才外流,福州,人民幣,特派現場

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福州徵才首設「台灣人才專區」　台青：這裡有更好發展

華聞快遞／上海加緊建設5G城市級網路　爭取上半年開放業務試用

廈門台商見韓國瑜　力薦「雙城論壇」走向一帶一路27億市場

月內兩度重拳！陸叫停直銷審批備案　整治保健市場亂象

上海第三機場傳確定選址南通海門　官方闢謠：候選方案之一

藍營「地方包圍中央」搶西進　蔡打國安牌堵「藍八縣2.0版」

情人節花9千元送「8大箱零食」　女友怒嗆分手：不會買包包喔

《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列

華聞快遞／北京擬提前實施國六排放標準

福建續推馬祖供水計畫　陸委會打槍

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折被砸暈：以為牆倒了...

福州徵才首設「台灣人才專區」　台青：這裡有更好發展

華聞快遞／上海加緊建設5G城市級網路　爭取上半年開放業務試用

廈門台商見韓國瑜　力薦「雙城論壇」走向一帶一路27億市場

月內兩度重拳！陸叫停直銷審批備案　整治保健市場亂象

上海第三機場傳確定選址南通海門　官方闢謠：候選方案之一

藍營「地方包圍中央」搶西進　蔡打國安牌堵「藍八縣2.0版」

情人節花9千元送「8大箱零食」　女友怒嗆分手：不會買包包喔

《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列

華聞快遞／北京擬提前實施國六排放標準

福建續推馬祖供水計畫　陸委會打槍

香港超高人氣餃子店　每一顆餃子都超大顆、餡料超豐富

爬5樓只花15秒！女警飛奔救北北畫面曝　3.6萬網佩服：這腳力很猛

華航罷工結束「300↑機師」速領回檢定證！ 工會喊話奏效：展現專業

雲端最前線／王金平：國危須立長君　吳敦義：我準備了30年

球團搞爛自由市場　薛茲爾：那些沒競爭力的毒瘤

2度錯過教育部長…管碧玲曾私下建議「聘任管中閔的時機點」

愛河燈會攤商「連賣6天鴨肉油飯」拚發財　臉發黑沒呼吸險喪命

遭指酬庸謝欣霓火大喊告　李明賢嗆：最後淪為被認證的肥貓！

「純喝酒聊天」騙到女大生…渣兄弟下藥性侵拍片　囂張嗆閉嘴

館長天價簽約金額曝光！　「多到能買透天厝」合約全是天王等級

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

大陸熱門新聞

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽..

情人節買9千元零食送女友　遭分..

孕婦臨盆老公突然不見...竟是..

陸叫停直銷業審批　整治市場亂象

女子狂吃50顆櫻桃「血便」暈倒..

上海第三機場選址南通海門　官方..

帥哥醫生　幫蘋果做「心臟縫合」

廈門台商與韓國瑜會談　力薦高廈..

拚人氣直播跳河　男慘死鏡頭前

高雄1200噸農產品抵達廈門

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

10歲兒拿4萬紅包要送鑽戒！母..

福建續推馬祖供水計畫　陸委會打..

《蘭陵王》太子翟天臨為抄襲道歉

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／連江－福建正式啟動通水工程

繼2018年8月實現向金門供水後，兩岸「通水」再獲新進展。福建省福州市連江縣官方14日透露，為早日實現「榕馬共飲一江水」，目前福州市連江縣已啟動官嶺至黃岐鎮區供水工程。

15.3萬人想跳槽　最想轉進5大高薪工作

獨／北車搶案很另類！　主嫌帶老母同車犯案　警追「媽寶搶匪」

遭指發動駭客竊密 陸批美抹黑

業績獎金20個月　華銀招理專350人

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

陳意涵產後5天曝公車站自拍

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面