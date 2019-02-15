郭國文捍衛台南　批國民黨「見不得台南好！」

▲民進黨台南立委補選參選人郭國文（中）以廚男打扮，拿起煎鍋將台南沿海地方盛產的吳郭魚下鍋油煎，同時提醒大家，不要忘了兩年前虱目魚銷大陸的契作騙局。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

不只提出農業產銷三策，民進黨台南立委補選參選人郭國文，2月15日以廚男打扮，拿起煎鍋將台南沿海地方盛產的吳郭魚下鍋油煎，同時提醒大家，不要忘了兩年前虱目魚銷大陸契作的騙局！另針對議會國民黨團反對台南興建捷運，郭國文強力譴責「國民黨就是見不得台南好！」。

日前立委參選人郭國文針對農產品提出產銷三策，要把農產銷往價格高、市場穩定的世界市場。不只是農業，15日郭國文拿起煎鍋將台南沿海地方盛產的吳郭魚下鍋油煎，同時提醒大家，不要忘了兩年前虱目魚銷大陸契作的騙局！郭國文提到2014年國台辦副主任龔清與李全教訪視學甲，大開虱目魚漁產採購支票，國民黨現在故計重施，差別只是空頭支票換人開！

郭國文說，大陸透國國台辦系統向學甲虱目魚業者契作2000公噸的虱目魚，卻沒有一年達到2千噸，最後一年跌到只有19噸，草草結束契作採購，漁民血本無歸苦不堪言。更慘的是因為大陸人吃不慣虱目魚，這些契作的虱目魚以低價回賣台灣，反而衝擊國內市場價格。

廚男打扮的郭國文，與市議員李啟維一同端出「香煎吳郭魚」，郭國文為台南的養殖漁業提出不同的南向政策，17世紀虱目魚自南洋傳進台灣，台灣發展出非凡的養殖技術，因此郭國文提出養殖漁業的新南向市場，大陸人吃不習慣虱目魚，我們就換個方向，將優質的虱目魚銷往習慣吃虱目魚的地方！

郭國文話鋒一轉，針對日前台中盧秀燕市長反對山手線，高雄副市長葉匡時說高雄建捷運是錯的，現在換議會國民黨團反對台南興建捷運的發言，郭國文強力譴責國民黨就是見不得台南好，郭國文表示六都只有台南沒有捷運，而先進的交通建設是市民生活便利的基礎，雙北就是一個例子。

郭國文說，台南爭取到捷運的建設經費，現在蔡育輝、林燕祝及洪玉鳳等國民黨籍議員，卻提言反對興建捷運，這是要台南人一直在六都之後，做次等市民嗎？郭國文語重心長表示，現在國民黨出了騙子欺騙台南農民，現在又反對台南交通提升，郭國文奉勸國民黨適可而止，不要見不得台南好，阻礙台南進步。