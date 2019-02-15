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立委補選人陳筱諭　砲口轉向韓國瑜「憑什麼到台南助選」

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▲台南市第二選區立委參選人陳筱諭向市民保證，這次補選當選立委，必定捍衛市民生命財產安全，不會只顧自己健康，不管百姓死活。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市第二選區立委參選人陳筱諭向市民保證，這次補選當選立委，必定捍衛市民生命財產安全，不會只顧自己健康，不管百姓死活。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委參選人陳筱諭指出，高雄市過年期間出現登革熱疫情，市民生命飽受威脅之際，市長韓國瑜卻為了自己調養身體，堅持出國渡假，摒除外界干擾，這種只顧自己身體健康，不顧市民生命的人，卻要到台南為他推薦的人選助選，值得台南市民尊重嗎？

陳筱諭說，韓選前高喊觀光行銷要讓人進來，結果辦個燈會硬是被台南月津港燈節比下去，這種只會空口說白話的政客，絕對不會獲得台南市民認同的！

陳筱諭說高雄市2月3日發生今年第1例本土型登革熱，到2月10日高雄市共計1例登革熱本土病例，有7例境外移入病例，相較於去年同期，今年登革熱通報數及確診數都顯著上升。各衛生單位研判認為，由於暖冬的影響，社區環境病媒蚊傳播疫情風險遽增，加上鄰近東南亞國家登革熱境外移入個案持續發生，高雄市今年的登革熱疫情，比起往年都來得兇險，市政府的防疫工作更需加倍防範。

陳筱諭表示，2月3日高雄市首例本土登革熱出現後，隔天韓國瑜市長就出國，他宣稱自己是為了調養長期疲勞的身體健康，希望不再受到外界打擾。但是，陳筱諭想問的是，高雄市民的健康和韓市長的身體健康，應該是一樣重要吧？韓市長為了不想遭受打擾而出國，這段期間，萬一高雄市發生重大災害，需要市長決策時，又該如何？

陳筱諭認為，一個寧可放棄市民生命，先顧自己健康的人，未來要如何保障整個直轄市民的生命財產安全呢？認為自己的健康比市民的健康來得重要的韓國瑜，來台南為別人助選？他推薦的人會獲得台南市民的尊重嗎？謝龍介當初以什麼樣的標準來監督賴清德前市長處理登革熱疫情，如今也應該用同樣的標準來要求韓國瑜，怎可為了選舉而以雙重標準看待，還邀請韓國瑜來為自己站台助選！

陳筱諭說，韓國瑜市長選前法螺吹得震天響，說要用高雄市的觀光把人帶進來，現在上任了，高雄燈會卻在網路上被罵翻天，燈會作品被批得像是在辦法會。但還是有人辯解說，燈會作品美醜是主觀看法，標準不一。陳筱諭說没關係，那就拿台南來和高雄比，好壞一看就知道！

陳筱諭說，台南的月津港燈節在去年8月份，就獲德國「紅點設計大獎」的肯定，台南月津港燈節的燈會作品為何就不會被網友訕笑批評？為什麼就是能躍升成為國際一流的燈會？這就是執政實力高低不同最明顯的案例！

陳筱諭說，台南人的特色就是腳踏實地去做，不會空口說大話，處處亂開空頭支票！小魚是在地青年，陳筱諭保證，這次補選當選立委，必定捍衛台南市民生命財產安全，不會只顧自己健康，不管百姓死活！

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關鍵字：陳筱諭,韓國瑜,市民,台南,助選

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