兩岸新論述遭酸「國民黨論述」　柯文哲：管它什麼黨

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前提出「國是中華民國，家是台灣」的兩岸新論述，但被抓包過去前總統馬英九就曾提過，啟程訪美的前新北市長朱立倫也說，柯該番言論是「國民黨的論述」，引來各界討論。對此，柯文哲說，管它什麼黨，「不管黑貓白貓，可以抓老鼠的就是好貓」，就擷取每個地方，其實也是求取最大公約數。

媒體還問到，如果最大公約數靠攏國民黨，是否會影響未來的政治路？柯文哲說，「這個也不一定」，認為這是一個新的概念。他表示，最近在研究2018公投，若去看公投的題目，每一個題目正、反的百分比都很接近，「這表示什麼？如果你是綠營的，這10個公投題目大概會選哪幾個固定，藍營的也固定，其實這樣整個社會是分裂。比以較理想是說不同題目每個人去選的時候，都不是很固定。」

「所以現在比較麻煩是整個國家，我們哪裡是一個國家？我們是分裂的兩個國家。」柯文哲說，每次都講多元開放，可是從公投百分比看很清楚，台灣不是一個多元的國家，台灣是一個分裂的國家。

柯文哲認為，所以慢慢要變成政策的選擇，你可以這個政策取選擇民進黨，這個政策去選擇國民黨，這個政策是兩個都不是，「意思就是說，可以按照實際需要去選擇，而不是說你可以貼標籤，全部要整套，這大概是一個新的政治思維。」

柯文哲也說，像美國跟中國要對抗，你也不是說我們就全部壓美國或全部壓中國，你可以說經濟項目是跟美國合作、國防哪個題目是跟中國合作，就是說跟不同國家合作，邏輯應該變這樣才對。



▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）