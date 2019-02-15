重提「換柱」事件　洪秀柱：憑朱立倫沒本事把我換掉

▲洪秀柱接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪。（圖／POP提供）



政治中心／綜合報導

國民黨內爭取總統提名角力加劇，2015年「換柱」事件也成了個陣營攻防焦點。當年遭換主角、前國民黨主席洪秀柱接受廣播節目專訪表示，固然有留下遺憾，但也沒有什麼好抱怨，事情都已經過去了。洪秀柱直言，「憑一個朱立倫沒有能耐與本事把我換掉」。

洪秀柱透露，他自知自己從行政經歷、手腕等各方面都無法與黨內天王相比，因此當年在初選前先後拜訪過時任的副總統吳敦義、新北市長朱立倫，詢問他們的參選意願。洪秀柱說，因朱立倫當時堅拒，所以她才去領表登記參選。她也直言，一開始就有人不希望由她出線，因此提名之後就啟動了換柱氛圍。

洪秀柱說，選總統本來就不是她的人生規劃，只要更有能力的人出來也都無所謂。她也直言，若當年沒被換掉，以她臨時匆忙上陣的狀況，要對上準備已久的對手蔡英文，也未必選得贏，但立委席次絕對不會這麼差。洪秀柱透露，蔡英文當選後，前總統馬英九曾向她說，原評估不換柱國民黨大概能守住38席立委，換了後可以拿到45至50席，她則笑笑反問馬英九：「那結果呢？」

洪秀柱也說，當初推動換柱的朱立倫這一年曾多次拜訪她，但聊的多是家庭、小孩與私事，但是朱立倫卸任新北市長前的最後兩次拜訪，卻非常慎重的講，要為了「換柱」一事向她正式道歉。洪秀柱則回應，事情都過去了，只是過程不合程序且粗暴了點，更直言「憑你一個朱立倫沒有能耐與本事把我換掉」，事後朱立倫才坦言換柱不是因她主張「一中同表」的問題。

洪秀柱更引用聖經「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑」，她表示自己身為當事人都沒有一而再充滿恨意，一念之間放下就放下了。至於之後是否會挺朱立倫選總統，洪秀柱則說只要初選過關就會支持，她也強調，自己支持總統初選採全民調與是否挺朱立倫是兩回事。