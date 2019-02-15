「學人精無誤！」王世堅嗆柯文哲：與2011年馬英九說同樣廢話





▲王世堅。（圖／記者謝盛帆攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲13日拋出「國是中華民國、家是台灣」的論述，盼以此解決統獨意識問題。台北市議員王世堅在同一天提出質疑，認為該論述與2011年前總統馬英九講過的話一樣。到了15日，王世堅直接在臉書上批評柯文哲「學人精」，也提醒這不關台北市長的事情，不要逾越分寸。

柯文哲13日出席投資台北產論壇，會後與財訊雙周刊社長謝金河對談。針對統獨問題，柯文哲說，其實「國家」兩字就可以解決問題，國是中華民國，家是台灣；統獨是一個假議題但是真問題，「什麼叫假議題？美國會讓你獨立嗎？不可能，會讓你統一嗎？不會嘛，美國現在還是控制住台灣的，怎麼可能讓體統一或獨立」，所以統獨在台灣是假議題但是個真問題，因為真的把台灣搞垮。

▲柯文哲。（圖／記者楊詩益攝）

此外，高雄市長韓國瑜也在同天對兩岸關係表示，九二共識有政治嚴肅性，而兩岸一家親屬於情感層面，如果要用情感層面來談兩岸，就像「你儂我儂」這種互相深愛對方希望白頭到老的關係，會比柯文哲的論述更強烈，為發展經濟打下基礎。

柯文哲「國是中華民國、家是台灣」、韓國瑜「你儂我儂」的說法，引來王世堅在14日批評，都是向中共投降，但柯文哲吃味韓國瑜竟喊得比他還肉麻，所以爭寵，「韓國瑜、柯文哲都在搶抱中國大腿，差別不過是一個抱鬆一個抱緊的程度！」

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

隨後，王世堅又說，柯文哲提出的兩岸新論述，是抄襲馬英九在2011年時的談話（2011年8月28日九二共識記者會），痛批柯文哲根本是個沒有中心思想、核心價值的人，講出來的話到處抄襲別人，更證明了柯馬觀點一致。韓國瑜最近說「你儂我儂」，民眾還可以諒解，因為韓國瑜的出身、背景就是深藍統派；相較之下，柯文哲就非常糟糕，一下自稱墨綠、二二八受難家屬，結果所作所為完全違背台灣意識。

然而王世堅14日批評完柯文哲還不夠，15日直接更新臉書動態，稱柯文哲「學人精」。王世堅提到，柯文哲沒有中心思想、核心價值！柯文哲不要再咬文嚼字、裝得自己好像很有智慧，懂得把「國家」分開成兩個字來剖析，但所有的內容根本都是廢話，而且柯文哲所言是到處抄襲別人，於2011年馬英九就說過同樣的廢話！柯文哲跟馬英九根本毫無差異！學人精無誤！也證實柯文哲還在肖想2020年總統大位！

王世堅直接挑明問柯文哲與韓國瑜，「台灣接受一個中國嗎？台灣是中國的一部分嗎？」並且提醒柯文哲、韓國瑜，兩岸政策本來就不關北高市長的事情，請兩人正視自己的市政問題，所有市政推動應該建立在中央的原則下，在這樣的架構下做城市交流招商引資，如果有任何其他想法，那是逾越了北高市長的分寸。

▼王世堅在臉書上嗆柯文哲是「學人精」。（圖／翻攝自王世堅臉書粉絲專頁）