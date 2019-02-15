退將赴陸是「行為管制」15年　陳明通：馬英九、吳敦義不會受影響

▲立法院施政報告總質詢陳明通答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院第9屆第7會期15日正式開議，邀行政院長蘇貞昌施政報告總質詢。民進黨立委管碧玲質詢打頭陣，針對赴陸條款限制，陸委會主委陳明通強調，對退將及高官是「行為管制」15年，前總統馬英九及前副總統吳敦義都不會受到影響。

民進黨立委管碧玲質詢打頭陣，她先是讚賞蘇貞昌一上任就全力回應民意，但她也指出，民進黨在九合一選戰大敗，解決民怨必須要盡速解決，她問蘇貞昌是否能在4月底前解決問題，蘇貞昌回應強調，「有些問題我上任第一天就改了，即刻看到問題，第一時間就要解決。」

針對陸委會因為研擬修改赴陸條款被罵翻，管碧玲質詢陸委會主委陳明通時指出，國民黨嗆執政黨只拚聲量，但她認為現在立委會的聲量還太低，因為藍營的指控都是惡意抹黑，陳明通解釋，並沒有要修法限制高官及高階將領出國，限制的是「不洽當的行為」，例如高官到大陸參加慶典還大唱對岸國歌，「絕對不是身分限制、沒有影響到馬英九和吳敦義。」

管碧玲也指出，吳敦義稱國民黨重回政權就要簽署和平協議，讓她心裡「毛毛的」，她要求陸委會要研擬修法，一定要研擬一個強烈具有人民授權、民主監督的機制，她強調，要避免國民黨簽屬和平協議，第一個就是要修法以防萬一，不然就是民進黨一定要贏得政權繼續執政。