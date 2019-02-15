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週六秒變天！東北季風到北部「有感濕涼2天」　低溫下探15℃

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

▲明天開始東北季風報到，週末兩天北部低溫下探15度，水氣也會明顯增多。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

週末出遊計畫泡湯了！氣象局表示，今（15）冷空氣逐漸增強，明（16）東北季風報到，北部連續兩天低溫下探15度，白天高溫比今天整整降了10度，水氣也會明顯增多，提醒民眾外出務必多加件外套並攜帶雨具。

氣象預報員張承傳表示，今天冷空氣開始增強，明天東北季風報到，預計影響到後天（17），尤其以明晚到後天清晨最有感，為北部、東半部迎鋒面帶來雨勢，桃園以北、宜蘭的水氣也會增多，轉為短暫雨，明下半天基隆北海岸、花蓮和台東地區同樣會有明顯降雨，新竹以南則是多雲到晴。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

溫度部分，張承傳說，明天全台低溫落在15到20度，以北部15度最低，白天高溫方面，北部氣溫起伏大，會比今天下降10度，來到19度左右，東北部落在18到21度，其他地區則是24到30度。

至於後天的氣溫，張承傳補充低溫依舊落在北部15到16度，其他地區則是17到19度；白天高溫的話，北部不會超過20度，約落在17到18度之間，其他地區則是26到30度，日夜溫差大，出門宜多添加衣物。

另外，張承傳提醒，明天清晨受東北季風影響，離島容易起霧，到了下半天則要注意沿海地區強風問題，預計來到8到9級風，出門的朋友宜要留意自身安全。

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