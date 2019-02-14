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北部周五飆28度周末變天「高溫降10度」　還有冷氣團？彭啟明說話了

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▲▼大安森林公園,外傭,老人,練吉他學生,曬太陽,外國人,好天氣,小朋友,父母,盪鞦韆。（圖／記者湯興漢攝）

▲氣象局預估情人節北部及東北部高溫23至25度，中南部仍可達到30度以上。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

西洋情人節快樂！根據中央氣象局預報，周六（16日）、周日（17日）東北季風再度增強，北台灣轉為整天濕涼，白天高溫明顯下降，估台北從周五（15日）的28度高溫降到周六只有18度，降幅高達10度。至於今年冬天結束前是否還有冷氣團？天氣風險公司總經理彭啟明說，目前來看機會不高。

氣象局說，今天（14日）東北風強度雖比13日稍減弱，但迎風面的東半部地區依然可能有局部短暫雨，北部地區雲量偏多亦偶有零星飄小雨的機率；由於環境水氣稍多，中南部局部地區清晨有零星短暫雨，白天起仍為多雲到晴的天氣為主。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今降雨仍集中在北部和東半部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，溫度方面，整體而言要比13日稍微回升一些，預測北部及東北部高溫23至25度，東部及東南部27至28度，中南部仍可達到30度以上；今晨西半部及東北部低溫約17、18度，東部及東南部約19至20度，中南部日夜溫差較大。

氣象局預報，周五台灣附近風場為偏東到東北風，降雨以迎風面的東半部地區及大台北東側為主，北部多雲，中南部為晴到多雲，白天各地溫暖，不過早晚仍涼。

氣象局提醒，周六、周日東北季風再度增強，迎風面水氣明顯增多，北台灣轉為整天濕涼，白天高溫較周五明顯下降，花東地區亦有局部降雨；中南部則天氣變化不大，仍為多雲到晴，但日夜溫差仍大。

▼周末東北季風增強，北部高溫降10度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，下周一（18日）東北季風稍減弱，各地氣溫回升，中南部可達28至30度左右，但台灣附近水氣仍多，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

氣象局說，下周二（19日）、下周三（20日）由於鋒面接近，天氣較不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨；下周四（21日）至下周六（23日）北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲。

彭啟明在臉書表示，未來天氣觀察指標仍是今年冬季在2月底結束前，是否還有冷氣團接近，目前來看機會不高。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,彭啟明

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