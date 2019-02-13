天氣接連好幾變！明起先暖兩天　週末轉涼北台至少降8度

▲台北市一週氣溫變化，週六降溫明顯。（圖／翻攝自氣象局）

記者洪巧藍／台北報導

近來天氣一下冷一下熱，變化相當快，而接下來幾天也是兩三天一次變化。中央氣象局表示，因為東北季風減弱，明、後兩天回溫，特別是週五北台灣高溫可來到28度，是近期天氣較為穩定的一天，不過週末兩天因為東北季風增強，北台灣高溫隨即下滑到20度左右，差距相當顯著。到了下週一又再回暖，但週二開始則鋒面接近，天氣變得不穩定。

氣象局預報員林定宜表示，13日東北季風增強，北台灣高溫約在20度上下，但到了14日開始，東北季風減弱，北台可望回溫到23度至25度，15日北台高溫更上看28度。整體來說北部多雲，中南部為晴到多雲，白天各地溫暖，不過早晚仍涼；西半部日夜溫差大。

這樣的天氣不會維持太久，週六開始東北季風再度增強，北台灣氣溫明顯下滑，高溫僅剩下20度左右，也因為迎風面水氣明顯增多，北部整天濕涼，花東地區亦有局部降雨；中南部則天氣變化不大，仍為多雲到晴，但日夜溫差仍大。

林定宜指出，下週一（18日）東北季風稍減弱，各地氣溫再次回升，接著下週二、下週三（19日、20日）由於鋒面接近，天氣較不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨，雖然水氣多但評估溫度不會明顯下降。氣象局提醒，天氣變化大，民眾請適時調整穿著，避免著涼。