國防部3機密設施曝光！谷哥3D揭大直軍事地面紗　海軍司令部別有洞天

▲位在台北市大直的國防部被Google map 3D曝光。（圖／翻攝Google map，下同）

記者葉國吏／綜合報導

Google map 3D版在台灣上線，讓位在台北地區的重要國防設施曝光，像是新北市新店山區的愛國者飛彈佈署地、國安局等，內部設施都被拍到，就連門禁森嚴的國防部也一覽無遺，被發現裡頭藏有小台灣、小長城外，還有3架戰機停在前院。

▲國防部裡有個一座小台灣(紅圈)、小長城(藍圈)、戰機(綠圈)。

透過Google map 3D版查看位在台北市北安路409號的國防部，可以看到從大門進去後有一大片草坪，從大門走進左手邊除有一座湖外，還有一座貌似台灣地形的造景。右手邊則有類似長城的造景，下方還停有3架戰機。

▲海軍司令部內有兩座四海潭。

一樣位在大直地區、北安路上的海軍司令部也是別有洞天，透過地圖可以發現司令部面積相當廣，裡頭有2座四海潭，主體建築物則直接蓋在劍潭山山坡上。

對於許多國防建設都被曝光，國防部長嚴德發14日受訪時表示，國軍會請專案小組前往Google公司協商，希望對方基於國安考量能配合處理，他強調，國軍重要營區及各個戰略防護、戰略保存都有自己的一套做法，怎樣維護軍事安全、軍事發揮上，他要跟國人報告，國軍的戰略發揮有自己的作戰程序，部會影響基本戰力。