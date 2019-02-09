不跟美國買了！　國軍將自製「悍馬車」並配置同阿帕契30鏈砲

▲悍馬車已過於老舊，將規劃汰換工作。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

由於國軍的悍馬車已過於老舊，陸軍原規劃是向美國採購「聯合輕型戰術輪車(JLTV)」共344輛；不過因報價單價太高，該計畫已轉為自製生產，規劃由國防部軍備局209廠製作車體，武器則有中科院負責，計畫可以在2024年完成戰術測評。

針對悍馬車的汰換工作，陸軍原本已經瞄準向美國採購「聯合輕型戰術輪車」（Joint Light Tactical Vehicle），也在去年就完成344輛的報價；不過單價還是太高，最後經評估轉為自製生產。

▼悍馬車將進行更新汰換工作。（圖／記者季相儒攝）



據報導指出，車體的部分，由軍備局209廠負責，而205廠以商購的方式，負責處理動力系統、懸吊系統等；在火力武器方面，由中科院負責進行遙控砲塔技術，可以在車內進行遙控射擊，而火力配置規劃是M230LF鏈砲，同於阿帕契攻擊直升機的30鏈砲。

據相關人士指出，未來自製，在國內可以維修、研改或精進工作，不會產生軍購後，消失商源的問題，導致得支付更多的維修保養費用，或是還得送回美國維修的運費等。

對此，陸軍司令部表示，陸軍各項武器裝備建案，都依軍事戰略構想，「打、裝、編、訓」的思維，前瞻敵情威脅與作戰需求，納入國防部5年兵力整建計畫；只要有利於提升防衛戰力的選項，陸軍都會納入未來建軍規劃中。