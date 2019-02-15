愛國者飛彈基地被曝光！Google map 3D上線　國防機密全都露

▲國安局被谷歌地圖曝光。（圖／翻攝Google map）

科技中心／綜合報導

Google地圖3D版日前於台灣開始支援，卻意外讓許多國防設施，例如愛國者飛彈基地、國安局等處曝光。

2019年2月13日上午，有網友在PTT上發文表示，日本、香港等地上線許久的Google地圖3D城市，台灣終於支援了。不過有眼尖網友發現，許多國防機密設施都因此被一覽無遺。

▲愛國者飛彈設置都被谷歌地圖曝光。（圖／翻攝Google map）

網友點選到位在士林區仰德大道一段上的國安局，就可以清楚看到建築設施。另外位在新北市新店山區的愛國者飛彈基地也被曝光，從地圖上可以看到8台飛彈發射車。

其實Google地圖3D城市早於2012年就已經發表，有別於過去傳統的衛星影像，透過3D成像的方式，讓城市以更接近真實的面貌呈現在使用者面前。但這項功能並非全球皆開放，當初開放時，台灣地區就未支援此項功能，鄰近的日本、香港等地則已開放多年。

用戶只要在Google地圖的網頁中，選擇左下角的「衛星」選項進行切換，再按下右下角的「3D」按鈕，即可看到全新的Google地圖3D城市；「Google地球」則同時支援電腦版和手機應用程式使用這項3D城市功能。