嚴德發視導作戰指揮中心　肯定官兵密切監控確保台海安全

▲國防部長嚴德發視導國軍聯合作戰指揮中心。（圖／國防部提供）

記者陳家祥／台北報導

國防部長嚴德發10日上午前往國軍聯合作戰指揮中心及空軍作戰指揮部視導，持續了解共軍動態外，也勉慰國軍各戰備部隊春節期間任務的執行現況。此外，嚴德發也轉達三軍統帥蔡英文總統感謝官兵發揮聯合情監偵，密切掌握區域情勢及台海動態，確保國人都能平安歡樂過新年。

嚴德發關心官兵戰備職責，在指揮中心首先與作戰區各留守主官召開視訊會議，聽取各單位近期戰備工作重點，並了解台灣周邊海、空域最新動態，除慰勉各戰備值勤部隊辛勞，同時也肯定所有官兵24小時密切監控、有效掌握敵情，確保台海空防安全。

「春節期間，官兵除了戰備任務外，也協助執行防救災及疏運民眾的任務，大家的表現，值得肯定跟嘉勉。」嚴德發特別提及陸軍航特部在年節期間，派遣直升機協助南投信義鄉森林火災的救火任務，以及空軍C-130運輸機執行春節疏運任務，協助外島民眾順利返鄉、返家，都是國軍「平時能救災、戰時能作戰」的具體展現。

嚴德發強調，國軍任何時間、任何狀況都能應處，有能力、有信心，能夠發揮保國衛民、鞏固國家安全及守護家園的職責。嚴德發也肯定過年期間視導部隊時，陸軍澎防部機步連官兵有8成具備2項以上專長、海軍岳飛軍艦戰情室的官兵也是同時具備雷達、戰情與損管的能力，勉勵各級幹部要不斷透過訓練與要求，讓長役期的志願役官兵具備「多專多能」的專業素養，才能鍛鍊出「以質勝量」的部隊，發揮不對稱的作戰能力，打造最堅實的國軍戰力。

嚴德發並指出，年節後各項重要戰演訓工作接踵而至，各單位務必透過「程序、步驟、要領」完成相關整備工作，各級主官管要落實一級輔導一級、一級督導一級的機制，掌握所屬部隊任務執行狀況，確保所有任務都能如期、如質貫徹與完成，提供國家安全、人民安心最穩定與重要的力量。