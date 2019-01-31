熟女控75歲推拿師指侵　「中指一直插著」證據不足判無罪

▲宜蘭一名熟女尾椎受傷，2018年5月間到國術館推拿後，認為遭男推拿師指侵而提告。（圖／CFP視覺中國／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名熟女，因尾椎受傷，到國術館推拿診療，事後控告75歲男按摩師，推拿按摩中指侵她，在她喝斥後才退出手指。宜蘭檢方偵結，因她敘述被指侵的過程前後不一，難認定指侵事實，予以不起訴處分。

不起訴書指出，宜蘭一名49歲女子指控2018年5月間，她至宜蘭市一家國術館推拿受傷疼痛的尾椎，75歲劉姓推拿師診療時，要她先趴下，且未經同意就把她的內褲及外褲褪至屁股下緣，她那時就覺得陰道似乎有異物插入，但當時沒有想太多。

後來劉男叫轉躺正面後，她就明確感覺到劉男手指在自己的陰道中，她不滿出聲制止，劉男卻稱「要這樣才有辦法整到尾椎骨」，她不疑有他，讓劉男在約3、4分鐘完成推拿療程，不過她回家後越想越不對勁，跟朋友討論後提出告訴。

但事後檢警偵查，她聲稱從趴著轉為正面的推拿過程中，劉男手指都插在她陰道裡，且在她出聲喝斥後，劉男才將手指拿出。且她事後又再回到國術館與劉男對話並錄下蒐證內容。

不過，宜蘭檢方認為，她最初稱整個推拿過程都被劉男指侵，後又稱喝斥後劉男將手指拿出，前後說詞不一，且提供的錄音中，對話內容不明確，雖有提到「手指頭伸入陰道」，卻是由她誘導劉男回答的內容，因劉男高齡又患有嚴重重聽，不排除劉男是在聽不清楚她所問的問題的情況下才回答，為此難認定劉男有指侵，予以不起訴處分。

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