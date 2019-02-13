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便宜台灣近7千！iPhone減價潮狂燒...數碼通XS「最高砍4000」

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▲▼iPhone XS。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone XS。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

蘋果公司CEO庫克先前指出，iPhone在中國市場銷量不如預期，導致蘋果在大中華區營收年減27%之多。不久，多家網路商店紛紛掀起iPhone減價熱潮，數碼通更是在12日調低部分iPhone XR及iPhone XS機款售價，其中iPhone XS砍價高達港幣1000元（約新台幣4000元）。

數碼通網頁顯示，iPhone XR各款顏色版本，64GB、128GB及256GB容量售價分別為6349元（港幣，下同，約新台幣25000元）、6749元（約新台幣26500元）及7549元（約新台幣29600元），較蘋果官網售價低150元（約新台幣600元）；iPhone XS 512GB容量則由11599元（約新台幣45500元）減至10599元（約新台幣41600元），大砍1000元（約新台幣4000元）。

▼ iPhone XR。（圖／路透）

▲▼ iPhone XR。（圖／路透）

相比之下，台灣iPhone XR 64GB、128GB及256GB容量售價分別為26900元（新台幣，下同）、28900元、32500元，兩地價格名顯有落差，iPhone XS 512GB容量售價48900元，甚至比數碼通貴了近7000元。

對於iPhone減價會不會持續，數碼通回應，「公司會不定時推出各種優惠，客戶可密切留意公布，以取得最新優惠資訊。」另外，中國移動香港也有推出iPhone空機特惠價，但減幅不及數碼通。

陸媒指出，iPhone在大陸減價短短半個月，iPhone銷量就上升了76%，可見減價有助吸引買氣。數碼通官網也標明，優惠手機限量供應，售完就截止。

▼iPhone XS 512GB大砍1000元港幣。（圖／翻攝自數碼通官網）

▲▼iPhone XS 512GB大砍港幣1000元。（圖／翻攝自數碼通官網）

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關鍵字：iPhone,減價,數碼通,優惠,蘋果

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