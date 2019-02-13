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年紀過大！　阿里35歲工程師「開工首日」被公司勸退

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▲▼工程師,上班族。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲程設工程師通常都要能夠適應公司的上班節奏。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

大陸中心／綜合報導

現在IT（Information Technology）行業的節奏較快，許多公司都要求員工要能適應加班，而在這一點年紀就是非常重要的因素。阿里巴巴集團內一名35歲的程式設計師近日在網上貼文，「剛過完年第一天，因為年紀較大被公司勸退，建議我這個月底提離職；接下來我該怎麼辦，怎麼維持生計？」

▲▼工程師,程序員,上班族,打程式,code,coding。（圖／CFP）

▲工程師經常在下班時間後繼續加班。（圖／CFP）

據網易號《時尚小個性》報導，這位阿里員工有10年的開發經驗，過完年第一天就被公司勸退，而公司給的理由是「年紀較大」，讓該名員工頓時手足無措。

此外，據了解，許多IT公司還有996的工作模式，就是早上9點上班、晚上9點下班、一周至少上6天班，但晚上9點一到，員工還不敢馬上走，基本上會加班到晚上11點才離開公司。

▼網友被公司「勸退」，上網求助。（圖／網易號／時尚小個性）

▲▼工程師被勸退。（圖／網易號／時尚小個性）

報導指出，現在很多年紀在30歲以上的IT員工，都有同樣的職業焦慮，一來擔心自己年紀過大跟不上加班節奏，二來擔心自己被公司辭退無法養活生計；對此，許多人都好奇，「難道作為一個程式設計師，自己手中的技術已經沒有競爭力了嗎？」

對此，報導指出，現在的IT行業節奏比較快，公司都會要求員工能適應加班，對於30歲以上的員工來說，自然沒多少優勢；反而更應該具備一些其他能力，如團隊領導、規劃策劃等能力。

此外，也有網友認為，到了一定階段就應該勇敢邁出下一步，嘗試不曾做過的事情，要麼去做技術管理、要麼就轉換跑道、或者創業也行，只要有興趣、有想法，成功就在不遠處。

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關鍵字：工程師,程式設計師,程式設計工程師,程設工程師,阿里,阿里巴巴

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