林佳龍要華航雙方珍惜「情人節共識」　扛罷工協商重任「只因2字」

記者曹悅華／台北報導

華航勞資爭議今（14日）劃下句點，華航機師工會承諾3年半內不會再罷工，對此，交通部長林佳龍提醒勞資雙方，要珍惜這個「情人節共識」，謹記罷工給大家上的一課，並大讚交通部次長王國材是這次協商中的鋼鐵英雄，同時也揭露交通部接下協商重任的原因，完全是基於「信任」兩個字。

在總長超過30個小時的四場協商後，華航勞資雙方於今晚達成共識、簽訂團體協約，讓罷工落幕。林佳龍說，這次華航機師罷工，顯示勞資雙方累積的問題和誤解，無法在去（107）年的協議中解決核心問題。

▲林佳龍要華航勞資雙方珍惜「情人節共識」。（圖／記者季相儒攝）

林佳龍表示，很高興在罷工事件的最後，達成了「情人節共識」，以雙方各自的立場來說，這個共識可能雙方都不盡然滿意，但是他說，華航是一家人，相處的過程難免有意見上的不合和爭執，所以，也需要更多的智慧和包容，並提到這個情人節共識，代表雙方的誠意和契機，希望彼此都能好好珍惜。

面對外界質疑為何是交通部主持協商會議，林佳龍解釋，會由交通部協商，是機師工會的主張，秉持著不能辜負工會的信任，以及考量飛安與旅客權益後，願意出來承擔進而接下這個重擔，也用最大的努力撐起對話的平台。

▲林佳龍讚王國材是這次罷工事件中的鋼鐵英雄。（圖／記者季相儒攝）

其中，林佳龍特別想感謝王國材，從2月8日開始罷工到今天已經7天，主持了4場、總共超過30個小時的座談會，他說原以為王是鋼鐵人，但歷經這次罷工後，已經成為林心中的「鋼鐵英雄」。他也透露，今天剛好是他上任滿一個月，華航罷工對自己而言是個震撼教育，學了寶貴的一課。

林佳龍最後除向受影響的旅客致上歉意外，同時鄭重提醒華航，對於這段期間所造成的旅客不便，請務必盡全力做好彌補的工作，這也是重新擦亮華航品牌、讓民眾對華航重拾信心的關鍵。

華航機師罷工來到第七天，歷經四次協商，今晚勞資雙方終在晚上8點30左右宣布取得共識，工會要求的五項訴求得到了結果，分別是疲勞航班改善、副機師升訓及外國籍機師進用訴求、禁止秋後算帳部分、研議管理制度及飛安獎金。