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重回談判桌！華航機師罷工「首日事件簿」　勞資方下午正式交鋒

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▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求，希望華航正式所提出訴求。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

自機師工會華航分會8日0點臨時宣布，當日上午6點正式啟動「無限期罷工」，而當罷工行動開始後，工會、華航、交通部動作頻頻，據了解，截至目前已收取300份以上檢定證，罷工情勢持續蔓延，而今（9）勞資雙方將在交通部次長王國材的主持下重回談判桌，究竟協商結果會如何，現在也是未知數。

以下是《ETtoday新聞雲》記者幫網友整理出自機師工會宣布罷工24小時內必知大事：

宣布無限期罷工

工會在8日凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機。

▲▼華航機師繳交檢定證。（圖／記者曹悅華攝）

▲全台3個據點陸續有華航機師前往繳交檢定證。（圖／記者曹悅華攝）

全台3據點可繳交檢定證

工會於在北中南三個地點收取，24小時輪流支援收證件，地點分別在台北松山機場第一停車場行動咖啡車、桃園市廣春成1樓、高雄85大樓君鴻國際酒店，從凌晨開始陸續有機師前往指定地點繳交，響應罷工活動。

華航急在官網成立機師罷工說明專區

華航在深夜4時許緊急在官網成立機師罷工說明專區，說明退票或改期等旅客權益事項，也一併公布8日至10日飛往香港、日本、上海、紐約、洛杉磯、馬尼拉、曼谷等航班班機停飛，亦有不少航班延遲。

▲▼華航機師罷工，地勤處理旅客票務。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師罷工於8日早上6點啟動。（圖／記者林敬旻攝）

罷工正式開始

工會公布，受6點罷飛影響的首班飛機是桃園機場6點50分飛日本福岡、松山機場9點飛日本羽田、高雄機場7點飛韓國仁川，工會表明在這些航班後的飛機都有可能受罷工所波及，同時對旅客致上歉意。

桃機啟動緊急應變小組

為減少該事件對於旅客及機場營運之衝擊，桃園機場公司緊急應變中心因應，並與航空公司及航警局等其他駐機場單位協調相關作為，並請航空公司務必通知旅客最新情況，並協助在國外受影響之旅客簽轉俾順利返國。

▲▼華航機師罷工，松山機場旅客報到情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲對於罷工旅客持正反意見。（圖／記者林敬旻攝）

旅客於機場掀正反論戰

雖然不少旅客表示支持，但亦有許多民眾為此感到相當擔憂，尤其是在機場的人指出聽到罷工後「心情很差」、「根本用罷工綁架政府」，希望這場勞資紛爭可以早日劃下句點。

工會舉辦記者會提出訴求

工會上午9點召開記者會說明，理事長李信燕表示，要求最大股東交通部出面解決爭議，提出改善疲勞航班等5項訴求，也呼籲最大股東交通部出面解決爭議，盡快敦促華航回應工會訴求，才能越快讓罷工行動落幕，「工會絕對不可能為了罷工而罷工，然而，在工會訴求未能獲得真正具體回應之前，工會也絕對不可能輕易停止罷工。」

▲▼交通部回應華航機師罷工記者會，交通部長林佳龍發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長林佳龍籲雙方把旅客權益擺在優先。（圖／記者林敬旻攝）

交通部開記者會邀請勞資雙方重啟協商

機師工會正式啟動罷工，並公開要求最大股東交通部出面解決爭議。對此，交通部長林佳龍中午率領交通部相關主管召開記者會強調，任何勞資爭議的調解，不應該無視於國人飛安、旅客的群益，希望華航盡速研擬相關辦法，承諾會持續努力，促成勞資雙方溝通，盡可能縮小影響範圍，並邀請工會下午來交通部談。

華航董座視察桃機

華航董事長現身桃機，就法律層面表示「不是我何某可以改變」，目前就是以旅客權益為主，希望罷工可以盡早落幕。

▲▼交通部回應華航機師罷工記者會，交通部長次長王國材發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部次長王國材證實9日下午3點雙方將在自己主持下重回談判桌。（圖／記者林敬旻攝）

交通部證實勞資雙方將於9日下午重回談判桌

交通部次長王國材證實，將改在9日下午3點舉行，由王親自主持，雙方都會出席，對此機師工會表示，雖參與協商「但沒有抱太大期待」，希望華航可以對訴求提出更完整的回應，強調檢定證還是會繼續收，等於罷工會持續進行。

華航內部截圖、傳言滿天飛

有工會會員流出內部截圖，認為華航間接在施壓，內容提到參與罷工者，將暫時停止僱用關係、停發外站執勤住宿費用，另有會員指出，華航祭出單趟1班3萬、來回6萬加班費，對此工會怒轟，「到底把我們的尊嚴放哪裡」，對此華航也澄清並非外界所想的懲處。

▲▼協商又添變數！傳華航再發檢定證「搞小動作」 機師工會怒飆交通部。（圖／翻攝東森新聞）

▲協商小插曲，機師工會理事長李信燕因華航疑似再發檢定證給機師，打給交通部次長王國材飆罵。（圖／翻攝東森新聞）

工會電話飆罵交通部指華航搞小動作

工會理事長李信燕得知華航疑似在背後「搞小動作」，再次發放檢定證，等於工會整天都在做白工，遂打電話飆罵王國材「現在搞這東西只會惹怒我們跟會員」，對此王希望勞資雙方都能以公共利益為最先考量，華航也澄清絕無再發檢定證一事。

▲▼華航機師罷工抗議，早上飛往羽田班機正常起飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲首日受罷工影響的旅客約1800人。（圖／記者林敬旻攝）

華航公布首日最終影響人數

統計今日取消航班降為13班次，受影響旅客降至1800人，比預期4000人少了至少2200人。

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關鍵字：華航罷工,華航,華航機師,機師罷工,機師工會,勞資協商

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