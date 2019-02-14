昏睡7hrs...協商戰力滿點！王國材估華航罷工結束時間：當情人節禮物

記者曹悅華／台北報導

華航機師罷工邁入第7天，經過昨（13）日凌晨1時展開近11小時馬拉松式的紅眼協商，今（14）10點再度展開勞資第四次協商，交通部次長王國材在終場休息時說，自己在昏睡7小時後，戰力可以到午夜12點，並提到今工會釋出善意，希望可以把「結束罷工」當作送自己的情人節禮物，指出「感覺今天很有希望」，渴望能劃下句點。

王國材說，自己這兩天幾乎都沒有睡，前幾天開會沒有甚麼睡，是因為想說隔天下午2點半可以好好睡，沒想到勞方要求改到凌晨1點，所以又沒睡，昨中午協商結束也只是躺一下，就靠意志力，直到昨天晚上11點才一路「昏睡」到早上6點起來。

▲交通部次長王國材提到罷工有望今天結束，成為自己最好的情人節禮物。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材在接受媒體採訪時指出，自己認為罷工很快會結束，第一個是民眾想要回去，且很多罷工的機師想要回去工作崗位，「感覺今天很有希望」，他又延續開場時講到的，用情人來比喻勞資雙方，吵吵小架甚至大吵也沒關係，更重要的是大家都愛著公司，然後永浴愛河，並提到今天的情人節禮物就是「結束罷工」，希望讓大家好好休息，回覆到正常。

至於外界說昨天交通部長林佳龍生日禮物沒有拿到（指罷工沒有結束），王國材補充，勞資協商時部長全程在部長室，其實也都沒什麼睡，自己有問題也會跑上去詢問他，感謝林給予很多的協助，希望他今天給以過好的情人節。

最後，媒體問到是否協商有設定底線，要勞方停止罷工，回到主場勞動部，王國材則回應，認為今在第二點（副駕駛升訓及外籍機師進用）工會有釋出善意，昨天如果有這個態度就會往下走，或許大家精神不好，回去想清楚再來談是好的，希望今天只要用到自己10％戰力就能結束整場罷工。

▲經過一個早上的協商，副駕駛升訓及外籍機師進用也已取得共識。（圖／記者屠惠剛攝）

華航勞資雙方經過昨日凌晨1時展開近11小時馬拉松式的紅眼協商，僅第一項「疲勞航班」獲得共識，工會同意飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，華航則同意5條過勞航線的派遣改善，稍早副駕駛升訓及外籍機師進用也已取得共識

目前本次機師罷工尚待討論的3項訴求包含：禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、保障13月全薪並納入團體協約，只限工會會員享有。