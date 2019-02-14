世界城市盃三算競賽　新竹市中學生奪13金4銀

▲新竹市中學學生組團參加世界城市盃三算競賽，在各國競賽隊伍中成功奪得13金4銀的好成績。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市中學學生組隊參加在香港舉行的2018世界城市盃珠算、心算、數學三算競賽，17位新竹市選手在9國、26個城市中，奪下13金、4銀佳績，為新竹市爭光。

市府表示，本次獲得金牌的選手，最小的謝沛錞同學，只有國小二年級，很多同學在練習的過程付出相當多的心力，例如東園國小四年級的吳承澔同學原本勝券在握，但後來知道賽事高手如雲，每天狂練8小時，最後獲得金牌的榮譽，他表示雖然參與比賽前練習很辛苦，但比賽的過程中認識很多各國的朋友，也看到其他國家不同的算法與算盤，是一次最棒的經驗。

曙光國中的鄭榆蓁表示，集訓期間不但要一直練習珠心算，學校的課業也不能輕忽，每天回家放下書包，就要拿便當趕往補習班，雖一度萌生放棄念頭，但最後仍堅持下去，雖然名次不甚滿意，今年會更加努力，拿到很好的成績。

「雖然很辛苦很累，但一切都很值得。」科學實中的學生葉芳瑜，雖然國中三年為了課業已中斷珠算練習，但很高興在高中階段又回到這個領域，再度感受到挑戰自我極限的快樂，與各國選手切磋，都是心中不可取代的回憶，。

教育處表示，為弘揚世界文化遺產珠心算，促進各國青少年兒童的友誼，培養學生國際的視野，擴展世界城市文化的交流，2018世界城市杯三算(珠算、心算、數學)全能競賽大會暨國際珠算教師研討會於2018年7月21日至7月24日在香港舉行；參賽包括美國、澳洲、外蒙古、印度、韓國、馬來西亞、越南、日本等國家。