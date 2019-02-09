半世紀的珍藏　90歲的眷村爺爺用火柴盒紀錄人生

▲高齡90的孟繁興爺爺，收藏了半世紀的火柴盒，這一次展出的1500個火柴盒僅是他的部分收藏。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

身體健朗今年高齡90歲的孟繁興伯伯，半世紀以來熱愛收藏火柴盒，他在新竹市眷村博物館舉辦「小小火柴盒的時空記憶展」至2019年2月底。1500個火柴盒分「懷舊兒時記憶」、「劃亮軍旅回憶」、「歷史人文之旅」、「社會發展演進」及「外國樣貌特區」等五區展出，精彩呈現台灣50年來共同生活記憶，歡迎參觀。

涵蓋半個世紀的火柴盒，代表每個時代文化背景與城市面貌的演變，孟繁興伯伯藉由小小火柴盒穿梭於時空中，呈現出世界各行各業及人事物的故事，讓人深刻感受到各時代的歷史與文化蘊涵。孟繁興伯伯是新竹市的資深榮民，民國50年開始收集火柴盒，至今已收藏3600多個，此次「小小火柴盒的時空記憶展」展出孟伯伯歷時五十年的收藏，讓小小火柴盒展現了文明的流變，讀出消失的生活記憶及歷史痕跡，別具歷史與文化意義。

▲孟繁興爺爺的火柴盒在新竹市眷村博物館展出，將展出至228日止。（圖／記者陳凱力攝）



榮民伯伯孟繁興表示，本次展覽特別展出許多具時代意義的火柴盒，如由臺灣火柴盒公司製造生產的「自由之火」火柴盒，是典型的時代產物，因當時台灣在世界版圖中，被塑造成「自由的火炬」，這些歷史，唯有透過現存的物件才能得以窺探。

各區主題收集完整，「懷舊兒時記憶」展出大同公司、喜宴、童玩、老動畫片、動物等兒時懷舊的火柴盒，讓溫馨的昔日情景湧上心頭；「劃亮軍旅回憶」展出三軍軍官俱樂部、陸軍總部福利處、裝甲兵部隊、陸軍兵工學校51周年校慶等難得一見的火柴盒，也珍藏了永遠的軍中情人鄧麗君女士圖像火柴盒；「歷史人文之旅」則帶領大家遨遊三國演義人物、紅樓夢人物、古代四大美人、京劇臉譜、唐詩宋詞人物、清明上河圖、二十四孝圖、美國歐巴馬、二次大戰十大名將、名星奧黛麗赫本、NBA藍球等。

另外，「社會發展演進」展區，則透過商業、金融、餐飲等社會多元樣貌的火柴盒，呈現台灣社會經濟文化演變發展的歷程；「外國樣貌特區」，來自美國、英國、義大利、西班牙、印度、德國、新加坡、日本、印尼、韓國等70個國家不同的火柴盒，傳遞交流與分享不同文化。

▲展場中有各種不同造型的火柴盒，所有展出火柴盒的包裝、剪貼、後製繪圖都是孟繁興爺爺一個人一雙手慢慢剪貼出來的。（圖／記者陳凱力攝，下同）

「小小火柴盒的時空記憶展」

展出地點：新竹市眷村博物館

開館時間：週二至週日上午9時至下午5時，週一及民俗節日休館，免費入館。