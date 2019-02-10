地球蓋亞後繼續「瘋」太空　穿上太空裝一起遊護城河畔

▲由VAS studio工作室帶領大湖國小的學生搶先動手做，利用不穿的外套、褲子、廢紙，發揮創意做出專屬自己、最環保的太空裝。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

九天年假意猶未盡嗎？2月16日一起來新竹市護城河畔一起太空漫遊！新竹市年節太空燈飾《蓋亞》地球成最新打卡美拍熱點，為迎接年後的元宵佳節，市府再推出「太空漫遊慶元宵」，16日晚上要邀請爸媽與大小朋友們以太空主題扮裝，並準備限量五千個探索燈籠，要與小小太空人們一同提燈在護城河畔來場奇幻的太空漫遊，欣賞河畔太空藝術燈區，當天更有FOCA馬戲團、知名歌手小宇、Lara、新竹交響管樂團帶來精采音樂饗宴，要讓市民過一場與眾不同的元宵節。

新竹市政府推出「新竹過好年」太空藝術燈飾，飄浮地球蓋亞在年節期間更成外地遊客朝聖的打卡熱點，市府延續太空主題，在元宵前夕舉行「太空漫遊慶元宵」，於2月16日晚上六點至八點半，在新竹北大公園和護城河畔熱鬧展開，不僅要邀請扮裝的小小太空人一同遊行環繞護城河燈區，更有好吃好玩的市集、美食、特技、音樂表演，要讓竹市大小朋友度過科幻風十足的另類元宵節。

▲新竹市政府準備限量五千個探索燈籠，要與小小太空人們一同提燈在護城河畔來場奇幻的太空漫遊，欣賞河畔太空藝術燈區（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



為了在當天秀出最獨特的太空裝扮，日前「新竹市 新鮮事」也推出「打造太空裝」影片教學，由VAS studio工作室帶領大湖國小的學生搶先動手做，利用不穿的外套、褲子、廢紙，發揮創意做出專屬自己、最環保的太空裝，邀請各位大小朋友響應，在活動當天穿上最酷炫的太空裝來一場太空漫遊。

2019年新竹市政府元宵節活動特別搭配太空主題舉辦，當天將請到多位藝術家，包含手影師、太空人街頭藝人、高空藝術表演者帶來最精彩的演出，並藉由元宵傳統提燈踩街習俗，邀請市民朋友一同化身太空人提燈踩街，探索銀河畔，穿梭在這無限想像的城市裡，傳遞彼此的「幸福訊號」。

城銷處表示，活動當天將免費發送五千個「星空探索小提燈」，是將宇宙星塵印製在投影片材質上，⺠眾DIY組裝後亮起燈泡，彷彿人手一顆宇宙小小隕石，更可以透過投影出來的星空，探索浩瀚的星際，當天18點起開放排隊領取，並有現場製作教學區，邀請大小朋友一同穿上太空裝上街提燈漫遊護城河，感受新竹市無限的創造力。