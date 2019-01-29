影／水泥廠凝固劑外洩　香山海水川溪驗出有害物質「酚類」

記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會民進黨團29日針對香山區海水川溪日前遭不肖廠商鑫磊水泥製品公司汙染事件召開檢驗報告記者會，並要求市府嚴懲違法業者、落實代位求償和要求建立預防機制，以避免未來再有相同的溪流遭不肖業者偷排。

2018年12月16日新竹市香山地區發生上游水泥廠的儲存桶破裂，導致裡面的凝固劑外流藉由海水川溪沿路流至海裡。由於海水川溪沿途流經3公里的農田、香山濕地最後才排入海洋，而凝固劑也將整條溪流染成紅銅色，溪水中的吳郭魚一一翻肚甚至溪水還發出刺鼻的有機溶劑味道。新竹市政府先對鑫磊水泥廠開了張250萬元的罰單並要求廠商將受汙染的海川溪底泥全部清除。

▲新竹市香山海水川溪遭到上游水泥廠的凝固劑汙染，整條溪流變成紅銅色還發出惡臭。（圖／記者陳凱力攝）



鑫磊水泥廠陸續清出80公斤的死魚、回收40公噸受汙染水源，更清出4000立方米的汙泥，回收汙泥目前仍需暫放在廠區內，等待檢方調查結果。而第一時間環保局所帶回的海水川檢體報告也化驗出爐，新竹市議會民進黨團幹事長劉康彥也表示，工研院綠環所最新檢驗報告顯示，廠商桶槽外洩的液體含有《水汙法》公告的有害物質「酚類」，部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量則超過放流水標準，對此，除要求環保局要加強清理外，也要求環保局後續除已提告、更應追蹤堆置在廠區內的污泥和廢水的清除去向，不能造成二次污染。

▲遭污染的溪流沿途行經3公里的土地，其中不乏有種植作物的農地。（圖／記者陳凱力攝）



民進黨團也表示，鑫磊水公司在未登記的廠區設立儲存槽並進行生產作業，有規避檢查意圖，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到污染，呼籲檢方及環保局，以最嚴格標準的刑法第190之1條起訴，嚴懲違法業者。同時要求市府全面掌握竹市水泥產業相關業者，對其廠區進行總體檢，查看是否有造成水汙染之虞，若有相關情事，應即刻開罰並要求限期改正。且市府應正視灌排分離落實問題。

▲新竹市環保局日前送撿的化驗結果已出爐，檢體中含有大量的有害物質「酚類」，部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量則超過放流水標準（圖／資料照／新竹市環保局提供）

此外，由於海水川溪兩側有零星農地與菜園，若小農對於農作物、農地是否遭受污染有所疑慮，也要求市府設立專責窗口，提供民眾進行諮詢，必要時協助民眾展開代位求償。

新竹市環保局副局長洪明仕表示，市府已緊盯業者將所有有害物質全部清除，而檢驗報告中並未有重金屬檢出，大多是揮發性質物質，但有檢出有害物質「酚類」，已將報告結果提供檢方偵查，市府除依水污法開罰250萬元，此案也已進入司法程序，市府會後續追蹤究責。

▲新竹市環保局日前送撿的化驗結果已出爐，檢體中含有大量的有害物質「酚類」，部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量則超過放流水標準（圖／資料照／新竹市環保局提供）