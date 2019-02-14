口罩男飲料店猛撈糖果和吸管　遭反制竟嗆「做生意這麼計較」

地方中心／台中報導

台中一名飲料業者碰上貪小便宜的奧客，忍無可忍之下，拿起手機錄下影片並PO上臉書《爆料公社》，他在文中寫道，因為過年，所以放喜糖在櫃台上讓客人沾沾喜氣，但一名戴口罩的男客人連續3天上門假裝點了一杯飲料，而手卻放在糖果盒內猛撈，甚至還抓了一把吸管後直接走人，讓該業者直呼「可以別為難服務業嗎？」網友也怒罵他「貪小便宜無極限！」

▲男子連續3天飲料店抓大把糖果跟吸管。（圖／翻攝臉書爆料公社）

業者表示，該男子從11日開始連續3天上門光顧，但都只是假裝點一杯飲料，隨即開始狂撈放在櫃台上的喜糖和吸管後，錢也沒付、飲料也沒拿就直接走掉。14日上午，男子又再上門，準備第4次故技重施時，店員機警的開啟手機錄下男子誇張的一面。

影片中可以看到，男子站在攤位前又將手伸向糖果盒準備大撈一把，這時店員直接將糖果盒收起，並且告知他這糖果是要給小朋友吃的，且之前已經拿太多了，男子竟回覆「你放在這不就是要給客人吃？」隨後又抓了一大把吸管，這次立即被店員制止，表示沒有消費的話，拿吸管一支10元，沒想到男子竟還大言不慚的說，「你做生意這麼計較誰還敢來消費？」

▲男子連續3天飲料店抓大把糖果跟吸管。（圖／翻攝臉書爆料公社）

業者事後不滿的表示，「我們不差幾兩錢，糖都比飲料貴了，您可以別這麼為難我們服務業嗎？」影片上傳後，也引來大批網友怒罵該男子「這根本是垃圾，還死不要臉」、「不要臉，天下無敵啊」、「連乞丐都比他有素養」。

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