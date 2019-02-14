台中最狂無恥男！套路店家3天「口袋裝滿」離開…影片曝光網怒翻

記者鄒鎮宇／綜合報導

有沒有這麼窮？台中一間飲料業者表示，他們故年期間在攤位上擺放喜糖，但一名男子卻連續3天光顧，每次都抓了一大把的、加上一把的吸管後裝沒事離開，連飲料錢都沒付，讓店家非常無言，「可以別為難服務業嗎？」影片曝光後也讓網友都氣炸。

店家在臉書社團「爆料公社」發文指控，該名男子11日開始連續3天上門光顧，每次都假借點一杯飲料，並趁店家做事時狂撈喜糖跟吸管，最後連飲料的錢都沒付、飲料也沒拿就「滿載而歸」離開，由於店家不堪忍受對方的惡行，在第4次時用手機錄下全程的情況。

▲▼無恥男連續3天飲料店抓大把糖果跟吸管。（圖／翻攝臉書爆料公社）



影片中可以看到，男子站在攤位前又將手伸向糖果盒準備大撈一把，這時店員直接將糖果盒收起，並且告知他這糖果是要給小朋友吃的，且之前已經拿太多了，男子竟回覆「你放在這不就是要給客人吃？」隨後又抓了一大把吸管，這次立即被店員制止，表示沒有消費的話，拿吸管一支10元，沒想到男子竟還大言不慚的說，「你做生意這麼計較誰還敢來消費？」

誇張的行徑讓網友大罵，「真可憐 連糖果吸管也缺」、「這根本是垃圾，還死不要臉」、「不要臉，天下無敵啊」、「連乞丐都比他有素養」、「這種無賴貪小便宜，真的丟盡男人的臉」。