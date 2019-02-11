奧客留1星！批飲料店妹「胸口有刺青+臉太臭」　店家傻眼：我賣雞排耶

▲原PO家的雞排店收到烏龍1星評價。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在許多人都認為刺青是藝術，有些圖案對當事人來說更是充滿意義，但還是有人對刺青投以不友善的眼光。一名女網友貼出截圖，家裡在賣雞排，卻有顧客在Google留烏龍1星評價、罵飲料店女店員「胸口有刺青、臉超臭態度差」，讓原PO很傻眼，也幫女店員打抱不平「刺青難道不行工作嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出評價截圖，只見對方不僅給1星評價，還怒留言「X了啦！的女店員胸口有刺青的，臉超臭態度超差的，老闆該考慮換員工吧！不然客人遲早被嚇跑，還是買別家的飲料就好」。

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▲客人抱怨飲料店，卻在雞排店留評價。（圖／翻攝自爆怨公社）

接著原PO無辜表示，「這位小姐有事嗎？」因為她家是雞排店，根本不是飲料店，「飲料店店員臉臭關我們什麼事？你在我的商家抱怨就算了還給我留1顆星」；原PO也不忘替飲料店女店員說話「再說了，刺青難道不行工作嗎？」

看到貼文後，其他人紛紛留言「妳真衰」、「這是哪招，哈！奧客無極限XD」、「這個好笑～她到底是嗑了什麼」、「重點翻譯：把不到飲料店妹妹只好寫負評」、「就是一直看人家胸口，人家臉才臭」、「這人不識字膩，飲料跟雞排筆畫差那麼多都不會分唷」、「如果評論者是男的～一定是看妹子胸口太久被白眼！如果評論者是女的～一定是羨慕妹子太有料」、「真的無辜躺槍耶！被流彈射到了」。

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