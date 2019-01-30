中和男疑躁鬱症發作　持菜刀猛砍路人　警民合作壓制

記者趙永博／新北報導

新北市中和區景平路上，29日深夜11時許，一名31歲的林姓男子與4名男女友人在騎樓喝酒，一名罹有躁鬱症的51歲李姓男子突然靠近大喊「我要砍人」後離開，林男等人不以為意，2分鐘後李男回來，帶著菜刀見到林男就砍，一旁店家看到，趕緊跑出來嚇阻並報案，員警趕到現場後，發現李男已遭民眾協助壓制，便接續壓制李男，並將林男送往醫院急救。

警方表示，警方在接獲110轉報景平路有打架案件後，立即趕抵現場，員警發現砍人的李姓男子被民眾制伏在地，員警也隨後將李男上銬逮捕，並帶回派出所訊問，而被李男砍傷的林姓男子則是頭部及手部遭砍流血，經送往永和耕莘醫院急救後，目前並無大礙。

林男友人向警方供稱，沒有人認識李男，他是附近的問題人物，29日晚間，李男走近大喊「我要砍人」後便離開，大家並不在乎，直到2分鐘後，李男拿著菜刀回來，見林男就砍，才驚覺李男並不是開玩笑的。其中一名共同飲酒的女性友人，也被李男持刀攻擊的舉動嚇到腿軟，久久無法站立。

警方調查，李男有躁鬱症病史，懷疑當天是因為不滿沒有民眾搭理他，才會憤而持刀砍殺不認識的路人，而見義勇為的店家，隨後也拉下鐵門打烊。警方目前還要訊問及調查，要進一步釐清李男傷人動機，而訊後將依傷害等罪名，將李男移送法辦。