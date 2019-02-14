李佳芬、韓冰都是耳環控　韓國瑜訪駁二DIY要送...

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜13日造訪位於駁二8號倉庫的「M.ZONE大港自造特區」，參觀年輕世代的新奇創意及展出作品。韓國瑜化身好奇寶寶，對現場每一項手作產品感到新奇有趣不斷的發問，希望深入了解。而他也親手打造「愛情摩天輪」模型及耳環，由於妻子李佳芬與女兒韓冰都是耳環控，對於是否要送情人節禮物給太太，他則害羞回應「家裡的事先不講」。

▲韓國瑜訪駁二與小朋友互動。（圖／高雄市新聞局提供）

▲韓國瑜化身好奇寶寶對現場事物感到新奇。（圖／高雄市新聞局提供）

「M.ZONE」提供木工、金工、數位印刷、雷射、皮革、縫紉等70多種專業機器，供年輕人自己動手設計創造產品，韓國瑜表示，這裡是孵育青年創業的微型基地，希望高雄的青年都能善用這個空間，享受自己動手做與微型創業的樂趣。他也提到，現在的小朋友接觸過多的3C產品，也希望家長可以多多帶小朋友來這裡動手自造腦力激盪。

▲韓國瑜與國小學童比賽自造小車。（圖／高雄市新聞局提供）

韓國瑜在現場也化身孩子王，與來自國小學童比賽自造小車，充分感受Maker的創客魅力。另外，韓國瑜也在現場親手打造「愛情魔天輪」模型，並且寫下提字「勿忘影中人」，他笑說「以前寫情書怕對方忘記自己，所以最喜歡寫這一句話提醒對方」。但對於14日情人節是否要送情人節禮物給太太，他則回應「行程滿檔，一切以公事優先」。

▲韓國瑜打造「愛情魔天輪」模型。（圖／高雄市新聞局提供）

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