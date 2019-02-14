專偷「鬍鬚張」愛心捐款箱　賊落網嘴砲「我就愛吃滷肉飯」

▲警方調閱監視器發現詹嫌專挑愛心捐款箱下手。（圖／記者邱中岳翻攝）

突發中心／台北報導

北市一名曾任桃機接駁車司機的47歲詹姓男子，2018年9月間因失業缺錢花用，竟將歪腦筋動到鬍鬚張魯肉飯各分店的愛心捐款箱，落網後他竟還向警方稱「因為愛吃鬍鬚張才來偷」，而他的犯行被批露後，竟不支悔改，跑去偷早餐店、飲料店的愛心箱，警方獲報後將詹男逮捕送辦，台北地檢署14日依竊盜罪嫌將他起訴。

警方調查，詹男原擔任桃機接駁車司機，不料卻在工作期間與其他駕駛發生糾紛，隨後被公司開除。2018年9月他因缺錢花用，竟開始喬裝成上班族，到鬍鬚張魯肉飯各分店偷愛心捐款箱，還一連偷了7次。

▲犯行曝光，詹嫌竟轉而投飲料店。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家獲報後趕忙報警，警方隨即要求店家將愛心捐款箱收起，但是詹嫌轉而向飲料店、彩券行櫃檯的捐款箱下手，而警方鎖定對象在2018年10月23日在城隍廟旁將嫌犯逮捕，清查之下，詹嫌犯下10多起竊盜案件，得手金額高達3萬多元。

詹嫌到案後向警方供稱，因為愛吃鬍鬚張滷肉飯套餐，所以才會專挑鬍鬚張的愛心捐款箱下手，讓警方笑稱，「愛它就是要保護它，你怎麼還偷它呢」。而警方也在訊後將他送辦，台北地檢署今依竊盜罪嫌起訴。

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