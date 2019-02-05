　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買楊桃冰！她替口腔癌父要吸管...店員堅持拒「不能喝就別喝」　網正反吵翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲買楊桃冰！她替口腔癌父要吸管...店員拒絕「不能喝就別喝」　網正反吵翻。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女兒怒發文。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

今天大年初一，這名女網友和家人外出拜拜走春，還去買某間想念已久的楊桃冰，由於父親罹患口腔癌，需要用吸管壓著嘴角才能喝，她便和店員要一根吸管，怎料對方堅持按照規定，「買小杯的不給」，甚至還冷聲嗆「不能喝就不要喝」，看著一旁的爸爸，她瞬間理智線全斷，怒道「誰欺負誰？說句對不起有那麼難嗎？」

「我幼時記憶的楊桃冰、人情味，變了。」女網友在爆料公社說道，今天她和家人出遊走春，突然想回味以前愛喝的楊桃冰，於是滿懷期待地前往，因為父親有口腔癌，口腔無法閉合，必須靠吸管輔助，所以買完她向店員要一根吸管。

當時，店員問說「妳買什麼？」而女網友回是楊桃冰，結果對方立刻打槍，「不行喔！牆上有規定，大杯的才給吸管。」無奈的她不知如何是好，於是接著問「那請問可以買嗎？因為我爸需要吸管才能喝。」沒想到店員語氣不善地嗆，「不能喝就不要喝。」

▲▼限塑,禁用一次性吸管,吸管,塑膠汙染。（圖／路透社）

▲店家堅持，買大杯的才能給吸管。（圖／路透社）

女網友表示，因為爸爸就坐在旁邊，她聽到這句話瞬間失去理智，忍不住怒回，「什麼叫不能喝就不要喝，很了不起嗎？」另一個店員見狀，趕緊解釋說他們很忙，而且牆上也有規定。

她忍無可忍接著說，「就不能體貼一下病人嗎？我說了他需要吸管才能喝。」然而店員也不甘示弱，直言「妳也沒解釋說他生病啊，我們客人那麼多，怎麼一個一個問。」

面對店家的態度，女網友怒火難平，「我要解釋什麼，從發病到物療到化療，到現在組織纖化無法張口這樣嗎？不都說了『需要』吸管才能喝了嗎？說句對不起有那麼難嗎？說我們人多欺負她們？她們反駁的聲音，也是不間斷的蓋過我失去理智的聲音。

▲武大人民醫院彭醫師表示，罹患牙周病的孕婦發生流產或早產的機率，是口腔健康孕婦的7倍。（圖／達志／示意圖）

▲台灣罹患口腔癌的人，有逐年增加的趨勢。（圖／達志影像）

po文一出才短短1小時，就掀起熱烈討論，許多網友站在原po這邊，怒道「標準的中年阿桑店員邏輯，寧願花時間跟妳嘴巴講一些五四三雞巴話，其實只要伸手抽個吸管就能解決的事情，一定得把事情複雜化才爽」、「就只是吸管而已，超商都沒那麼扯」、「以後不要買了，又不是很好喝，口氣那麼差」、「北爛，一根吸管而已，講那什麼狗幹話」、「那一句話真的不應該」。

同時，也有一票人抱持反面的看法，直說「店家並不了解你爸爸的身體狀況，但公司規定他們也沒辦法不遵守！如果是我...就直接改買大杯，喝不完就算了」、「牆上有規定，人家按規定辦事而已，於理他沒錯，這樣也要公審」、「你爸爸生病，自己的兒女出門也都不會準備吸管嗎」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
活了27年！爸破天荒搶曬衣服　女兒驚見「圓形魔陣」秒笑歪
劉謙魔術一夜拆穿！疑助手調包影片曝光「全場都暗樁」

關鍵字：楊桃冰,吸管,口腔癌,店員,爆料公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／第一個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢尖叫 雲林超狂彩券行同天再被刮出100萬

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

影／又是女兒！公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

台中男連刮8張2000元虧爆！老闆推坑「下張秒中100萬」他開心回家卻哭了

女性友教戰撩妹！古意男「秒回秒句點」她理智線斷　網傻眼：單身一輩子

影／「前男友包給我媽1萬」他兼兩份差吃緊...改包6000　女友：過完年分一分

「孝子媽」寵兒寵到自願獻身　15歲兒亂倫爽喊：超享受

要求包6600給我爸媽很過分？女友除夕嗆「不開心就分啊！」男：好喔

麥當勞推「新春超值福袋」　他400買2個拆開傻眼…Happy Mother’s Day！

理工男解悶！超狂「化學系春聯」貼門上　神人秒翻譯...網笑：全還老師了

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

串燒店徵人！「待遇-100起」網仍報名　吸睛原因曝光：出賣員工

初一台鐵狀況多！屏東莒光號延誤41分、永康=台南間西線斷電封鎖

南鯤鯓抽不出國運籤　翟神用機率算給你看：沒什麼好大驚小怪！

快訊／鐵路宿舍發生火災　台鐵永康=台南間西線斷電封鎖

婆家7人爽看電視！媳婦「獨掃5樓透天」　婆婆1句話讓她理智斷線

買楊桃冰！她替口腔癌父要吸管...店員堅持拒「不能喝就別喝」　網正反吵翻

大年初一視察國5春運計畫　林佳龍體驗當雪隧廣播員

「抽菸的人愛往地上吐口水？」　網友正反論戰：大概想吐掉癌症

影／活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

最狂人肉佔位！母女「動感光波式嗆聲」狂笑　他超無奈：臉皮很厚

砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

遠嫁日本與哥失聯40年！她除夕夜尋親　暖警溫馨協助團圓

串燒店徵人！「待遇-100起」網仍報名　吸睛原因曝光：出賣員工

台南北門路燒烤店全面燃燒！　初判「風管起火」惹禍

初一台鐵狀況多！屏東莒光號延誤41分、永康=台南間西線斷電封鎖

小學老師變惡狼！性侵後把人亂丟叢林　4歲女童重傷「腸子需重整」

華聞快遞／春晚紅包：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

南鯤鯓抽不出國運籤　翟神用機率算給你看：沒什麼好大驚小怪！

雨天躲騎樓「全身捲縮」顫抖！　86歲迷路翁聽見要回家哭了

332萬保時捷獎號開出！全聯福袋再創最快完銷紀錄　單店開賣4分就搶光

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

生活熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年..

第1個2000萬刮出啦！女刮完..

他連刮8張2000元虧爆！下張..

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句..

前男友都包1萬！女：過完年就分

要求6600紅包給爸媽　男溫柔..

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開..

媽媽收紅包又要年終…他忍痛再匯..

他驚「台北女生比較美」老司機說..

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻..

豬年4大生肖狂吸金！第一名打牌..

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

農曆年間3星座財運沖天！你上榜..

鄰居狂酸女兒賠錢！煞氣妹反擊被..

更多熱門

相關新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

一名人妻連生兩個女兒，因此飽受婆家精神虐待，公婆每天言語轟炸、霸凌，要求她喝一堆符水、中藥，甚至逼生第三胎；更離譜的是，昨天除夕夜竟打到娘家嗆聲，讓她忍無可忍，不禁怒道「一家人對媳婦百般汙辱，還有臉怪不知情的親家！」

老街遇人肉佔位！霸氣哥：你來撞我吧

柴用這招逗自己　網淚：我邊緣我驕傲

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

瓶子綁在牽繩上　二哈繞柱子狂追

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

前男友都包1萬！女：過完年就分

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布今年沒國運籤

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面