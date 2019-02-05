買楊桃冰！她替口腔癌父要吸管...店員堅持拒「不能喝就別喝」　網正反吵翻

▲女兒怒發文。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

今天大年初一，這名女網友和家人外出拜拜走春，還去買某間想念已久的楊桃冰，由於父親罹患口腔癌，需要用吸管壓著嘴角才能喝，她便和店員要一根吸管，怎料對方堅持按照規定，「買小杯的不給」，甚至還冷聲嗆「不能喝就不要喝」，看著一旁的爸爸，她瞬間理智線全斷，怒道「誰欺負誰？說句對不起有那麼難嗎？」

「我幼時記憶的楊桃冰、人情味，變了。」女網友在爆料公社說道，今天她和家人出遊走春，突然想回味以前愛喝的楊桃冰，於是滿懷期待地前往，因為父親有口腔癌，口腔無法閉合，必須靠吸管輔助，所以買完她向店員要一根吸管。

當時，店員問說「妳買什麼？」而女網友回是楊桃冰，結果對方立刻打槍，「不行喔！牆上有規定，大杯的才給吸管。」無奈的她不知如何是好，於是接著問「那請問可以買嗎？因為我爸需要吸管才能喝。」沒想到店員語氣不善地嗆，「不能喝就不要喝。」

▲店家堅持，買大杯的才能給吸管。（圖／路透社）

女網友表示，因為爸爸就坐在旁邊，她聽到這句話瞬間失去理智，忍不住怒回，「什麼叫不能喝就不要喝，很了不起嗎？」另一個店員見狀，趕緊解釋說他們很忙，而且牆上也有規定。

她忍無可忍接著說，「就不能體貼一下病人嗎？我說了他需要吸管才能喝。」然而店員也不甘示弱，直言「妳也沒解釋說他生病啊，我們客人那麼多，怎麼一個一個問。」

面對店家的態度，女網友怒火難平，「我要解釋什麼，從發病到物療到化療，到現在組織纖化無法張口這樣嗎？不都說了『需要』吸管才能喝了嗎？說句對不起有那麼難嗎？說我們人多欺負她們？她們反駁的聲音，也是不間斷的蓋過我失去理智的聲音。」

▲台灣罹患口腔癌的人，有逐年增加的趨勢。（圖／達志影像）

po文一出才短短1小時，就掀起熱烈討論，許多網友站在原po這邊，怒道「標準的中年阿桑店員邏輯，寧願花時間跟妳嘴巴講一些五四三雞巴話，其實只要伸手抽個吸管就能解決的事情，一定得把事情複雜化才爽」、「就只是吸管而已，超商都沒那麼扯」、「以後不要買了，又不是很好喝，口氣那麼差」、「北爛，一根吸管而已，講那什麼狗幹話」、「那一句話真的不應該」。

同時，也有一票人抱持反面的看法，直說「店家並不了解你爸爸的身體狀況，但公司規定他們也沒辦法不遵守！如果是我...就直接改買大杯，喝不完就算了」、「牆上有規定，人家按規定辦事而已，於理他沒錯，這樣也要公審」、「你爸爸生病，自己的兒女出門也都不會準備吸管嗎」。

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