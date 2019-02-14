娃娃位置怪怪的！人妻「大中小多啦A夢」擺陣...他看懂風水：注意腎功能

▲今天娃娃放的位子好像不太一樣？！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

結婚後的夫妻還是需要一些閨房情趣來維繫感情，如果礙於家中其他人和小孩，許多人都會利用一些小道具來暗示另一半。一位網友日前就在臉書po出妻子用「多啦A夢」擺出一個陣式，讓他流汗詢問「該注意什麼？」老司機們一看就秒懂表示，「要從百寶袋拿出所有的法寶」、「老婆最大，所以大的是他」。

「老婆把娃娃這樣擺我該注意什麼？」一位網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張「床照」，只見床鋪上躺了3隻大小不一的多啦A夢娃娃，不過擺放姿勢卻有點特別，閨房情趣的暗示相當明顯。網友們看到後也興奮討論了起來，表示原po晚上有的忙了。

▲ 這擺陣...人夫慌了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

資深老司機一看到照片就秒懂表示，「今晚要從百寶袋拿出所有的法寶」、「晚上加班阿」、「照表操課」、「你要提出危險加給不然要罷工！」、「我看這個擺設，按風水學來說這對腎的功能要格外注意」，不過也有人質疑是原po自己做秀，「一定是你自己擺，在暗示老婆」。

其他網友則是開始研究起3隻娃娃的對應角色，「我猜你的角色是花花的那隻」、「先搞清楚你們兩個誰比較大隻」、「老婆最大，所以大的是他，你是小的，另外一隻更小的可能是說讓小孩在一旁待著」。

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