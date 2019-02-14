情人節前夕！小哥「2盒子彈上膛」準備火拼　他心超痛...網補槍：你買衛生紙？

▲ 男客2盒子彈上膛啦！ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

情人節一直都是個「幾家歡樂幾家愁」的日子，日本甚至有團體化身為「戀愛去死團」，呼籲大家別被製造商控制，勿以情人節是否收到巧克力、禮物來衡量一個人的價值。不過許多情侶還是會在這天公開放閃一下，一位網友購物時，就不小心被前一位男顧客閃瞎，2盒「裝備」看起來就是準備要大戰一場，讓他怒吼「去X的情人節！」

「我前面這位小哥哥，是明天要火拼嗎？」一位男網友今（14日）凌晨在臉書「爆廢公社」中發文表示，情人節前夕去寶雅購物，結帳時看到前面一位男子霸氣買了2盒保險套，立刻就聯想到是為了節日備戰，情人節當天準備大戰一場，讓單身的他看到這幕好心痛，大喊「去X的情人節！」

▲後面的原po該不會是去買衛生紙... 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛笑翻表示，「你手上該不是拿衛生紙吧？」、「都上膛了」、「記得多吃點海鮮」、「你也可以買三盒，讓他羨慕一下」、「套24層」、「今天無極限嗎」、「身體保重」、「天啊這樣也被拍，好險我都貨到付款」。

其他人則是安慰原po，想出套套的各種用途，「肯定是發給親戚朋友還戳了洞」、「一定是手或腳受傷啦，材質超防水」、「新手，回家練習試戴啦」、「小哥哥買的是面子和希望」、「你們都猜錯了，這是要買回去佈置場地用的氣球啦」、「可能是玩大冒險輸了吧」、「祝他保險套破洞」。

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