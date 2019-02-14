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「修修臉」招桃花！　豬年開工最愛變臉項目大公開

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▲微整型,整型,整容。（圖／CFP）

▲年假剛過，許多人領了年終後，會選擇醫美療程投資自己、用煥然一新的心情面對新的一年。（圖／CFP、星和醫美提供）

生活中心／綜合報導

年假剛過，許多人領了年終後，會選擇投資自己、用煥然一新的心情面對新的一年。但是醫美品項眾多，要如何選擇適合自己的改造，讓許多愛美人士傷透腦筋。醫美專業醫師賴衍翰表示，考量到術後恢復期與安全性，大部分消費者會選擇微整形，近期最多人詢問的微整項目前三名，依序是「開運蘋果肌」、「肉毒瘦小臉」、「魅力鼻型」。

★開運微整保養Top 3：

豬年開工變臉項目前三名大公開（圖／星和美學提供）

一.蘋果肌招好人緣
現代人生活工作繁忙之餘，也習慣熬夜滑手機及追劇，所以臉上膠原蛋白流失速度加快。賴衍翰表示，最常見的包含眼睛下緣以及蘋果肌的部分，導致臉部看起來凹陷、老化、沒精神，此時透過微整形填補這些流失的部位，可以讓臉部看起來更元氣飽滿。

豬年開工變臉項目前三名大公開（圖／星和美學提供）

二.臉型微調更上相
年假期間少不了美照，臉大吃四方的國字臉總是很吃虧，賴衍翰表示，亞洲人的臉型普遍偏寬、甚至有些消費者有國字臉的問題；若想要讓臉型更為上相，可藉由肉毒桿菌放鬆咀嚼肌，進而讓肌肉放鬆。若是同時搭配下巴的微調，就能讓下半臉的線條更為明顯。

豬年開工變臉項目前三名大公開（圖／星和美學提供）

三. 調整鼻形五官立體有元氣
東方人五官最大的缺點就是不夠立體，特別是山根的地方常有凹陷的問題；下巴也通常內縮短小，讓臉型看起來較肉。賴衍翰醫師表示，兩頰、下顎線條及下巴連線若呈現45°，不論從正面或側面看，都是最能展現臉部立體的角度，不但恢復期短、微幅的調整也讓五官更協調、自然。

而微整形之所以受到歡迎，主要在於治療時間短、安全、恢復期也短，不過消費者在施作前也要注意，不論進行何種微整手術或醫美療程項目，務必慎選有技術認證的醫師和合法的醫療機構與，及認明產品的合法商標、是否為原廠包裝。同時，術前與醫師的溝通討論需求與得知可能的風險，才能美得安全！

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