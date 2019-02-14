結婚一年零嘿咻…人妻挖出老公「愛巢」　小三墮胎繼續偷偷來

記者黃翊婷／綜合報導

桃園卓姓男子結婚一年就外遇張姓婦人，兩人不僅在上班時間公然摟抱，還在外共築愛巢，直到妻子發現整整一年都沒有「被碰過」，起疑查看手機才揭發外遇，憤而提告求償100萬元。不過，桃園地院法官認為，卓男沒有犯罪紀錄，被抓到後也坦承犯行，衡量雙方經濟，最後判處他須賠償30萬元。

▲卓男與妻子結婚一年就外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

卓妻指控，她與丈夫是在2016年8月結婚，原本夫妻生活和樂，但2017年9月間丈夫屢次在上班時間與張女勾搭摟抱，同年10月到11月間還在兩人的愛巢多次發生性關係，甚至導致懷孕跑去墮胎，她因為許久沒有性生活感到很奇怪，好奇查看手機才發現異狀。

但更讓卓妻氣憤的是，張女墮胎後丈夫就切結不再與小三聯絡，沒想到兩人背地裡依舊偷偷來往，2018年3月報警正巧抓姦在床，親眼目睹丈夫出軌讓她身心受到重大創傷，經常處於焦慮狀態，因此決定提告求償100萬元的精神慰撫金。

▲卓妻報警抓姦，正好目睹丈夫正在跟小三嘿咻。

而在刑事方面，卓男被捉個正著根本無法辯解，與張女各自被判處2個月有期徒刑；民事部分，兩人經過合法通知，皆未於言詞辯論期日到場。

桃園地院法官認為，卓妻為大學肄業，在家中經營的商行協助辦運理貨業務，名下沒有財產，丈夫名下同樣沒有財產，考量到雙方的身分、地位以及經濟狀況，加上男方沒有犯罪紀錄，最後裁定他須賠償30萬元，全案定讞。