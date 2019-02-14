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台灣首例！彰化王功發現白海豚寶寶屍體　出生僅一週

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網搜小組／綜合報導

彰化縣芳苑鄉王功海灘上日前發現一隻約出生一週的台灣白海豚寶寶屍體，保育人員透露，這是第一起在台灣發現白海豚幼體死亡的案例。台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨則在臉書PO出照片表示，海洋哺乳類動物就是海洋生態的指標，白海豚滅絕，等同沿近海漁業的衰退，民間做了很多努力，但仍看不到有積極的復育政策。

台灣首例白海豚寶寶陳屍彰化芳苑海邊。（圖／翻攝自Facebook／陳秉亨）

▲王功海灘上發現一具白海豚寶寶的屍體。（圖／翻攝自Facebook／陳秉亨）

據了解，這隻死亡的台灣白海豚寶寶長度約一公尺，研判出生大約一週，沒想到卻被人發現死在王功海灘上，由於這是相當罕見的情況，加上還是台灣第一起案例，目前已將牠的屍體送往國立自然科學博物館，詳細的死因則要等到解剖報告出爐才能得知。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨13日則在臉書PO出兩張照片表示，「瀕臨滅絕的台灣白海豚又掛了一隻，這次是剛出生不久的小海豚」，海洋哺乳類可以說是海洋生態的指標，白海豚滅絕相當於宣告沿近海漁業的衰退，民間自2007年開始做了很多努力，包含阻擋國光石化、台塑煉鋼等，甚至催生海洋保育署，但至今還是看不到有關單位推出積極的復育政策。

▲中華白海豚數量驟減　保育評級上調「易危」（圖／金門縣府建設處提供／民眾許進西攝影）

▲依傍著台灣西海岸的中華白海豚(Sousa chinensis)，確認為台灣特有亞種家族，更名為台灣白海豚(Sousa chinensis taiwanensis)。（圖／金門縣府建設處提供／民眾許進西攝影）

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究顯示，台灣白海豚的數量在2018年已經低於100隻，實際數量可能連70隻都不到，加上受到沿海地區過度開發、淡水流量減少等環境因素，棲息地減少，因而被列為瀕危物種。

保育團體蠻野心足生態協會認為，雖然美國司法管轄區内並沒有台灣白海豚，但這個宣示對台灣至少有3點非常重要的意義，第一是確認台灣白海豚為一全新的生物亞種，第二為確認台灣白海豚在生物分類學上的正式名稱，第三則是標示台灣政府保護與復育台灣白海豚的責任與權利。

由於台灣白海豚棲息地有限，僅在西岸淺海區域可見，沿海地帶的開發、填海造陸以及淡水分流等因素持續破壞棲地，加上牠們成熟時間晚，數量增長緩慢、繁殖力較低，才會使得中華白海豚台灣亞種正承受著極高的滅絕風險。

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關鍵字：彰化,台灣白海豚

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