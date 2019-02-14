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文大大典館火災！建管處：7、8樓違建　使用執照登記沒那麼多層

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▲▼文化大學火警，8人受困陽台。（圖／記者黃彥傑攝）

▲文化大學大典館火警，造成兩名女大生重傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

突發中心／綜合報導

北市文化大學大典館13日下午5時許發生火警，造成李姓、陳姓女大生重傷，其中李女獲救時一度沒有呼吸心跳，目前兩人都已恢復生命意識。台北市府建管處當晚證實，大典館的7、8樓屬於既存違建，初步調閱資料發現，使用執照登記確實沒有那麼多樓層，細節方面則要等到14日上午調閱相關資料後再對外說明。 

文化大學校方表示，受重傷的兩名學生分別為景觀系4年級李姓、陳姓女大生，起火的大樓位於大典館，該館樓有環設學院、文學院教室與研究生教研室，火災發生當下有16名師生受困6樓陽台，而李女獲救時一度沒有呼吸心跳，送醫急救後，重傷的兩人皆已恢復生命意識，校長徐興慶、學務長方元沂也分別前往新光醫院與台北榮總探視。

據了解，火災發生原因可能是學生為了趕畢業展，在5樓的教室製作模型，卻不小心在切割時引發火災。不過，該校建築系學生透露，先前曾看過大典館的平面圖，發現7、8樓應該屬於違建，卻仍通過消防安檢，質疑校方根本就不重視師生的安全。

▲▼文化大學火警,雲梯車。（圖／記者黃彥傑攝）

▼▲消防局出動雲梯車救下受困陽台的師生。

▲▼文化大學火警,雲梯車。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，台北市府建管處發言人洪德豪13日晚間證實，大典館的7、8樓屬於既存違建，初步調閱使用執照登記發現根本沒有那麼多層樓，詳細的公共安全檢查等紀錄，要等到14日上午調閱相關資料釐清後再對外說明。

而回憶起這場火災，消防局第四大隊長洪超倫表示，兩名重傷的女學生是躲在6樓廁所內打電話求救，起火點則是在較低的樓層，消防員必須穿過起火點才能抵達6樓，好不容易衝到廁所，女學生已經因為嚴重嗆傷失去意識。至於是否真的是為了趕畢業展而釀災，詳細的起火原因則有待火調鑑識人員進行後續調查後，才能釐清。

▲▼文化大學大典館4樓起火，16人受困，1名學生命危送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：文化大學,火災,違建

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