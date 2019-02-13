不可思議！通緝犯躲洗衣店2月　警僅憑敏銳直覺揪出

▲台南市永康分局大橋派出所警員李亞恆、葉蔚霆執行巡邏勤務時，僅憑直覺在洗衣店內查獲郭姓竊盜通緝犯，還泡了一碗泡麵讓郭男果腹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節期間，台南市永康分局大橋派出所警員李亞恆、葉蔚霆執行巡邏勤務，尾隨1輛可疑車輛途中，瞥見37歲郭姓男坐在洗衣店內，形跡可疑，折返盤查，果然查獲郭男係台南地檢署發布之竊盜通緝犯。

警方說，郭男為了躲避檢警查緝，竟藏匿洗衣店，長達2個月，但李員僅路過瞄一眼即「直覺」揪出，連所長劉展志對李員的敏銳度，都感到不可思議，直呼厲害。

大橋派出所警員李亞恆、葉蔚霆，日前晚間轄區巡邏，在深夜11時許見1輛自小客車違規可疑，上前尾隨，行經勝學路1間洗衣店時，見店內郭姓男子疑似有閃避動作，特別記在心上，待盤查完該車後，立即返回盤查郭男。

郭男看到警察前來盤查，態度反而淡定，直接坦承正因案通緝，配合的態度讓警方頗感意外，但經了解後，其實郭男這2個月為躲避查緝，居無定所，夜間則躲洗衣店過夜，因打無零工，窮到喝水度日，悲慘程度讓警方嘆息。當晚，所長劉展志還泡了一碗泡麵讓郭男果腹，翌日將郭男送辦前，警員李亞恆還資助郭男，可以買些必要民生用品，讓郭男十分感激。

所長劉展志表示，李、葉2員平時執勤認真，觀察細微，著有績效，雖然李員謙虛表示是憑「直覺」查獲通緝犯，但敏銳度是長期認真表現所累積出來的經驗，值得鼓勵。