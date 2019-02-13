新住民海之女神藝術主燈點燈　原址保留守護大鵬灣

▲2019台灣燈會在屏東，大鵬灣新住民燈飾「海之女」13日點燈。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會19日於東港大鵬灣登場，新住民藝術主燈話題十足，15米高的燈飾海之女神成為新地標之一，整體和空間投影藝術絕美搭配，注入新的文化元素，帶給民眾前所未有的視覺文化饗宴。

縣長潘孟安、內政部次長陳宗彥等人，今13日一同為「你容我融」新住民藝術主燈掛上蚵殼，為燈飾完成最後一塊拼圖，並由縣長率領9位新住民朋友以各自母國語言說『我在台灣，我很好』、『我們在屏東，我們都很好』點亮新住民藝術主燈。

▲海之女燈飾▼新住民藝術主燈登場。



潘縣長說，屏東縣轄內新住民人數已將近2萬人，大約95%是女性，她們有著飄洋過海的勇氣，在這裡落地生根，屏東已成為大家的第二故鄉。

他指出，新住民藝術主燈由新住民發展基金補助，以「你容我融」命名，營造今年台灣燈會在屏東，呈現多元文化融合的意象，落實族群融合的理想。今年的新住民藝術主燈有三大特色，包含第一次融入國際燈區中，新住民不是配角而是主角，顯示對新住民的重視。另藝術主燈在燈會結束後，將會永久保留在大鵬灣現址，提供民眾休憩、談天、聽海的好地方。第三個特點則是結合科技投影，讓白天與夜晚呈現不同風貌，一樣美麗。

縣府社會處表示，新住民藝術主燈由藝術家王文志老師操刀，運用5噸鋼材、30萬個蚵殼交錯編織而成，展現新住民女性剛柔並濟、落地生根的特性。內部空間結合陳昱榮藝術家所建構的東南亞元素紗幕迷宮，讓人與人在迷宮間彼此相遇、交流，營造創新生活特色，展現跨文化與新藝術的結合。

在燈會舉辦期間，新住民藝術主燈共規劃9天、45場次的多元文化展演活動，此外，民眾前來賞燈並與新住民朋友互動打卡，即可免費獲得明信片及國旗燈籠，每日限量1千份，送完為止。可上「2019台灣燈會」查詢。