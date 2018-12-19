落單天燈飄上6000米高空　險與英航班對撞

▲天燈飛上高空險造成飛機失事。（圖／達志影像／示意圖）



國際中心／綜合報導

施放天燈不僅會造成環保、失火等問題，現在更有可能造成飛機失事！根據英國空中碰撞調查委員會最近公布的調查報告中，今年7月有一架英國航空班機，以時速644公里，飛行在6000公尺高空上時，突然有天燈出現在飛機旁，離機身不到30公尺，機長立刻通報地面航管人員，雖有驚無險，但調查委員會仍將此次意外列為可能相撞的最高等級，即具有碰撞的嚴重風險。

這架載著50名乘客，由曼島（Isle of Man）飛往倫敦的渦輪螺旋槳飛機薩博2000（Saab 2000），在飛到劍橋郡（Cambridgeshire）上空時，機組人員突然發現飛機左側竟飄著一盞天燈，立刻通知航管人員，幸好天燈並未被捲入螺旋槳中，否則後果不堪設想。

英國空中碰撞調查委員會（UK Airprox Board）調查指出，天燈是因為氣流推升，才會飛這麼高，並將此事列為最高等級A等，也就是有立即碰撞的嚴重風險。英國航空（British Airways）發言人也表示，他們非常重視這起事件，鼓勵機組人員報告目擊經過，以利後續調查。2017年時中國大陸就曾發生天燈捲入發動機中，導致飛機無法起飛的事故，所幸都未造成人員傷亡。