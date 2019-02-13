影／控陳冠霖上酒店帶小姐不付錢　《大尾鱸鰻》演員陳光前跳忠孝橋

記者陳豐德／新北報導

《大尾鱸鰻》演員陳光前，去年2月才在連書上直播，指控陳冠霖上酒店不付錢，被對方控告法院依照誹謗罪判他4個月；不料13日中午12時許，陳光前疑似輕生，竟從新北市與台北市相接的的忠孝橋上跳下，警消獲報趕抵發現他躺在橋墩旁的沙洲，所幸並沒有大礙。

▲本土劇資深演員陳光前（圖／翻攝自當事人臉書）

曾演出《大尾鱸鰻》的陳光前，與陳冠霖、謝欣誼夫婦有販賣泰國佛牌糾紛，疑似因心生不滿，去年2月份在臉書上直播，公開稱陳冠霖是「什麼咖小，去酒店不付錢」、「你弄女人弄幾次了，帶小姐帶幾次了，都是別人替你買單」、「喝完酒還會家暴」。

▼陳光前疑似尋短跳忠孝橋，被救護人員拉起送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳冠霖得知後曾寄律師函，沒想到陳光前再開臉書直播稱「陳冠霖，他沒有在拍《我一定要成功》（三立電視劇）的時候，去酒店不付錢」、「褲子還沒穿起來，又拍了戲以後幹炮」、「到現在還會家暴！」陳冠霖怒向新北地院自訴提告誹謗，法院認定陳光前所述並無根據，判他4月徒刑，可易科罰金12萬元。

警消調查，13日中午12時許，陳光前步行上忠孝前台北往三重方向時，疑似跨越護欄後旋即跳下淡水河，警消獲報下船艇搭救，發現陳光前就在沙洲處，將其拉上岸後並無大礙，詳細的墜河原因仍待進一步釐清。

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