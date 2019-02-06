市價8千「大尾鱸鰻」街上跳　貪婦吃下肚涉侵佔

▲蔡姓婦人路邊看到一隻市價8千元的大尾鱸鰻，起貪念帶回家，遭侵占遺失物送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名婦人騎機車路過一家餐廳時，見一大隻「大尾鱸鰻」在路邊彈跳，心起貪念，將鱸鰻抓走回家烹煮；店家報案後，警方根據監視器影片約談婦人，到案坦承犯案，雖無竊盜犯意，但行為已觸法，訊後依侵占罪送辦。

日前新北市新莊區中華路上的一家餐廳，店門口水族箱裡有一隻長約1公尺、重達8斤，市價8千元的「大尾鱸鰻」，不名原因調皮跳出水族箱，滑游到馬路邊，店員不察，等發現時這隻預備營業用的鱸鰻早就不見了。

▲蔡姓婦人路邊看到一隻市價8千元的大尾鱸鰻，起貪念帶回家，遭侵占遺失物送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

經調閱監視器後發現，在當天凌晨2時許，鱸鰻跳出水族箱滑到路邊，剛好一名蔡姓婦人（62歲）騎機車路過，見鱸鰻路邊蹦跳起了貪念，先到餐廳門口拿走保麗龍箱，再將鱸鰻丟進去載走，整個過程都被監視器拍下。

店家報警後，警方根據影片循線約談蔡婦，她到案後坦承不諱，以為「撿」回家煮不會有事，根本不知道已經觸法，雖無竊盜犯意，訊後仍依侵占遺失物罪送辦。

▼蔡姓婦人路邊看到一隻市價8千元的大尾鱸鰻，起貪念帶回家，店家在臉書貼文協尋 。（圖／記者陳以昇翻攝）