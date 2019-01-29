影／肉包包床戰乾爹影片外流！ 蛋餅薇涵爆「她自己找人散布」誹謗起訴

突發中心／新北報導

實況主日前「肉包包」被爆出床戰廖姓乾爹，事後有5分鐘、12分鐘影片版本瘋傳，引發網友跪求老司機「我也要上車」；乾爹為了洗清冤屈請另一名實況主「蛋餅薇涵」澄清，但蛋餅卻質疑偷拍影片是肉包包找另名蔡姓騎士團團員散播的，蔡男得知後氣得提告，新北地檢今依照誹謗罪起訴「蛋餅薇涵」。

▲蛋餅薇涵（左）、肉包包（右）。（圖／翻攝當事人臉書）



美女實況主「肉包包」因為激戰乾爹鬧上新聞版面，先是哽咽指控遭硬上，沒多久就被乾爹出示對話紀錄反擊，網路上瘋傳的12分鐘影片早就沒了，乾爹透露只有一支5分鐘的天花板音檔，而流出影片的是她的「騎士團」成員蔡男，被點名的蔡男當時氣得揚言提告。

乾爹18日晚間在另一位實況主蛋餅薇涵的直播中還原真相，直指5分鐘的影片從頭到尾只有傳給肉包包的騎士團（意指鐵粉）成員「蔡老師」，沒想到影片卻流出，不滿表示看不慣這種人，就連蛋餅薇涵都氣憤不平，暗指讓影片外流的人不是蔡先生就是肉包包本人，甚至在直播中直接打開蔡男的臉書。

對此，蔡老師強調自己收到影片後，完全沒有點開，第一時間就先傳給肉包包，且馬上去了警局提告，自己不清楚影片內容，反控乾爹說謊；蔡男因為不滿照片跟身分即照片曝光，氣得提告。

蛋餅薇涵雖供稱有向廖姓乾爹求證，但新北地檢檢方勘驗雙方的LINE對話紀錄，發現並沒有相關的對話，而「騎士團成員」蔡男則強調自己是肉包包的親戚，不可能會散布她的性愛影片，檢方因此認定「蛋餅薇涵犯行」，依照誹謗罪將她起訴。

【相關新聞】

►吃肉包包影片被誰外流？ 乾爹怒揪「騎士團成員」

►給說法／肉包包乾爹公開煽情對話內容構成「誹謗罪」？

►乾爹吃完肉包包「開吉了」！ 被嗆渣男反擊：早就截圖了