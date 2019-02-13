不說甜言蜜語卻超暖　這五大星座最暖心

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人都喜歡聽好聽的話，尤其是談戀愛時，甜言蜜語更是會把對方哄得心花怒放，不過有些人雖然嘴巴跟木頭一樣，但卻用實際行動融化你的心，《科技紫微網》整理出「不說甜言蜜語卻超暖」的五大星座，快來看看另一半是不是這樣！

▲有些人雖然嘴巴跟木頭一樣，但卻用實際行動融化你的心。（示意圖／CFP，下同）



牡羊座

牡羊或許不懂得什麼叫浪漫，但是絕對知道什麼叫真心，對牡羊來說，說好聽話只是表面功夫的表現，他們認為用一些實際行動才能真正溫暖對方的心，哪怕是一些微不足道的小事，都是他們的心意。

金牛座

走務實派的金牛，不擅長說甜言蜜語，因為他們覺得這有點虛偽，他們只說自己做得到的事，所以雖然聽不到金牛哄你，但他會用行動證明，像是默默記住你想要的東西，在節日時買送給你，或是願意多跑幾條些幫你買最愛吃的點心。

巨蟹座

屬於害羞、不擅長表達的巨蟹，時常好聽話還沒說出口，臉就先紅了，但不要以為他們是木頭，他們心思相當細膩，時常注重小細節的地方，像是主動幫你開車門、拉椅子、查好路線等等，透過這些小動作融化對方的心。

▲心思細膩的巨蟹座，時常注重小細節的地方，透過一些小動作融化對方的心。



天秤座

天秤的好口才人人皆知，調情的話可能很多，但是他們其實不常把「愛」掛在嘴邊，他們會選擇用一些更貼近你心靈的方式表達愛，像是為你做飯，為你買禮物，為你親手DIY生日蛋糕，讓你感受到滿滿心意。

摩羯座

腳踏實地型的摩羯，較說不出悅耳動聽的情話，往往讓情人白眼翻到後腦勺，但是他們的愛會透過暖心事來呈現，像是他們會觀察你的任何需求，只要你有任何煩惱、困難，他都很樂意幫你解決，這就是他們的愛。