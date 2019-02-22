「我62年的」凍齡補教師把妹...飢渴神展開　真相傻眼！網笑：他時間不多了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名退休的數學補習班老師前陣子主動認識嫩妹，表示對女方一見鍾情，同時聲稱自己是「62年」的，兩人進展神速，男方的性癖好也展露無遺，結果在交往第7天時，女生意外揭開謊言，發現他竟然是快60歲的老伯。

網友在爆廢公社發文說道，「有位退休補教界的數學老師想認識我朋友，並說他是62年的，我朋友想說大個10歲應該還好，而且對他也有好感；沒想到...這個老師第1天就跟我朋友說，他是一見鐘情愛上她，第2天就叫她老婆老婆，第3天吻了她，第4天就想跟她電愛。」

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由於女方不喜歡男生抽菸，所以數學老師承諾，1個月內會戒掉菸，還保證不會跟她發生關係。怎料，女生在第7天後，發現男方說的「62年」，指的是1962年，根本是快60歲的老頭了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

更傻眼的是，對方不斷強辭奪理，甚至嘲諷地回「國際人都嘛是用西元，誰跟你用民國，好好笑！」另外，數學老師還自爆，以前交往的女友都是30歲以下，不管小模、千金都有，這讓原po不禁白眼吐槽，「是想表達什麼？」

原po接著說，交往到第15天時，老師把女生壓在床上，半坐在她的胸口，接著竟直接在她臉上打手X，直說這是夫妻之間的情趣；最後，女方覺得對方很不尊重自己，於是就提出分手。

網友們看完紛紛回應，「不分以後會後悔」、「是神經病吧」、「性癖好特殊」、「這15天好像在看人生跑馬燈…進展神速啊」、「因為他時間不多了」、「是日本劇情嗎」、「我覺得兩個腦子都有問題」。

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