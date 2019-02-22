　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

誰能比我義氣！骨子裡充滿江湖味星座TOP5

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

「意義是三小？拎北只聽過義氣，沒聽過意義啦」電影艋舺的經典台詞到現在還是深深烙印在大家心中，在現實生活當中究竟是哪些人特別重義氣呢？《科技紫微網》整理出「骨子裡充滿江湖味星座」TOP5，快來看看自己有沒有上榜！

▲聊是非用圖，男女，兩性，朋友，社交（圖／視覺中國CFP提供）

▲重義和義氣對你來說，哪個比較重要呢？（示意圖／視覺中國CFP）

獅子座

請繼續往下閱讀...

與獅子即使只是初次相識，你都會被他身上的領導氣質所吸引，不管是哪種性質的團體，他們都能在短時間打入核心位置，成為老大！獅子座的道義原則簡單，他熱愛行走江湖時的拔刀相助、除暴安良，他就是看不慣那些作威作福的行為。

牡羊座

牡羊的脾氣像手榴彈，不拔插銷則已，拔了以後可以把人炸到半天高！心情好的時候他沒有脾氣，然而一旦被點著，可以說是典型的火藥桶，是江湖上不好招惹的一號人物，不過好在他的脾氣來得快去的也快，只要跟他說清楚，講明白，就能順利解開誤會。

天蠍座

天生就「人狠話不多」的天蠍，被激怒後並不會像牡羊那樣火爆，可是這並不代表天蠍息事寧人，他們是很會記恨的，一旦找到機會，定當以牙還牙。他們就好像黑幫電影裡真正的大咖，那些在外耀武揚威的都是小角色，天蠍座才是強大的幕後黑手。

水瓶座

水瓶愛自由，好奇心重，不想被制式的枷鎖束縛。在他們的眼裡，到處吃到處玩，認識不同的對象，比每天固定行程開心多了。出門在外，難免不熟悉，不過水瓶到哪都能隨遇而安，樂在其中，正是江湖中人的寫照。

天秤座

天秤平常就是一副笑臉迎人的樣子，能站穩江湖，全靠聰明與通達人情世故所打建立的人脈，他擁有黑白兩道、三教九流的朋友，一旦有難立刻聯繫，各路支援紛紛來到，不必費力就能借力使力、擺平問題，換作朋友有需要時，他也會伸出援手，很講義氣。

ET快訊
她付50買口香糖做愛心　白髮伯「秒抽左手小紅」：100塊剛好
快訊／蘆洲虐童狠母「吞安眠藥疑輕生」　警消破門救援中
震撼！累犯規定加重其刑1/2　大法官宣告違憲
城隍爺抓錯的他現況曝光！還陽22年…「能力覺醒」能預知

關鍵字：人際,星座,朋友,義氣,兄弟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3　生肖「鼠」魅力爆棚

新年好運到！生肖「龍」受財神眷顧　「羊」情場賭場皆得意

你好傻！愛情中經常吃虧TOP5　「我愛你更多」是金牛常態

好想他！最難忘舊情人TOP3　天蠍眼裡心裡只有你

2019最幸福TOP5！摩羯擺脫負荷、天蠍活得不委屈

【廣編】出外旅遊體力差？跟著《就是愛運動》全家大小動起來

誰能比我義氣！骨子裡充滿江湖味星座TOP5

只有29間郵局有！扯美「故宮國寶典藏明信片」2/25開賣　超甜價格曝光

倒數10天結束！台灣燈會1週湧250萬人朝聖　「4副燈」爆吸睛

維修破掉玻璃！穿鞋施工...客人逼脫「地板會髒」　他解釋無效：尊重很難？

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

【廣編】出外旅遊體力差？跟著《就是愛運動》全家大小動起來

誰能比我義氣！骨子裡充滿江湖味星座TOP5

只有29間郵局有！扯美「故宮國寶典藏明信片」2/25開賣　超甜價格曝光

倒數10天結束！台灣燈會1週湧250萬人朝聖　「4副燈」爆吸睛

維修破掉玻璃！穿鞋施工...客人逼脫「地板會髒」　他解釋無效：尊重很難？

KTV雙雄合併！網創意改名「錢好櫃」　他跪求保留「錢櫃這味」

牛埔發現地下水！　環團籲政院比照深澳電廠撤歐欣環評

老闆超佛！8年從沒補過班「颱風天一律放假」　網羨慕：都是別人的…

買口香糖做愛心！她付50好心不用找　白髮伯「秒抽左手小紅」：100塊剛好

「我62年的」凍齡補教師把妹...飢渴神展開　真相傻眼！網笑：他時間不多了

通緝犯載幼女超速被逮　大武暖警父愛滿滿委婉移送

台東縣長饒慶鈴廣州行　力推鳳梨釋迦

國安新人事！扁政府新聞局長葉國興接任國安會副秘書長

法鬥保全顧門想睡　「2隻棒棒腿」硬撐但頭殼快碰地啦

中職／蛇迷站出來！　誠泰三本柱23日久違合體亮相

爺奶的幸福樂園　竹市長照服務獲國際獎肯定

林子偉熱身賽首戰掛帥先發　記者冒死進打擊籠攝美照

頭城「福神弄龜」活動　3月1日一連3天盛大登場

惡狼太多！日警視廳開發「防癡漢APP」爆紅　下載量飆破6倍

林智堅率團訪屏東燈會　為接力2021燈會做準備

生活熱門新聞

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬..

海邊撿到黑洞木！網嗨：可賣千萬..

他們同年同月同日生「連名字都一..

3年存100萬！他靠1招「無痛..

標配日型燈被亂檢舉　車主傻眼怒..

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7..

同事再爆華航「打盹機師」人緣差

寶寶懷裡睡翻！一放床都市傳說秒..

未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸

自製「寶寶哄睡神器」！網跪求教..

電費狂飆1萬6！查電表才發現「..

耗費7900萬！升級版環島之星..

正妹加油「孔太小」被拒　網笑翻

喬奶女王神手戰雙峰　主播女星搶..

更多熱門

相關新聞

水象星座如何突破低潮期

每個星座、每個人、每個生命的階段，都會有撞牆期，這樣的低潮像是各自的人生作業，過程不會因忽略或逃避而消失，直到有天學會了，才能成為生命中珍貴的禮物。巨蟹應學會控制情緒、天蠍試著放下執著、雙魚重視心靈的探索則會帶來成長。

看來老實其實很花心！愛採花星座Top5　水瓶裝傻功力太高端

好久不見陳瑞昌　橫田呼My Buddy

1個月瘦5kg！3女星曝超有感減肥法

老佛爺處女座偏執狂造時尚帝國

讀者迴響

發燒話題

鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併

KID認了首度缺席《玩很大》！

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面