誰能比我義氣！骨子裡充滿江湖味星座TOP5

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「意義是三小？拎北只聽過義氣，沒聽過意義啦」電影艋舺的經典台詞到現在還是深深烙印在大家心中，在現實生活當中究竟是哪些人特別重義氣呢？《科技紫微網》整理出「骨子裡充滿江湖味星座」TOP5，快來看看自己有沒有上榜！

▲重義和義氣對你來說，哪個比較重要呢？（示意圖／視覺中國CFP）

獅子座

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與獅子即使只是初次相識，你都會被他身上的領導氣質所吸引，不管是哪種性質的團體，他們都能在短時間打入核心位置，成為老大！獅子座的道義原則簡單，他熱愛行走江湖時的拔刀相助、除暴安良，他就是看不慣那些作威作福的行為。

牡羊座

牡羊的脾氣像手榴彈，不拔插銷則已，拔了以後可以把人炸到半天高！心情好的時候他沒有脾氣，然而一旦被點著，可以說是典型的火藥桶，是江湖上不好招惹的一號人物，不過好在他的脾氣來得快去的也快，只要跟他說清楚，講明白，就能順利解開誤會。

天蠍座

天生就「人狠話不多」的天蠍，被激怒後並不會像牡羊那樣火爆，可是這並不代表天蠍息事寧人，他們是很會記恨的，一旦找到機會，定當以牙還牙。他們就好像黑幫電影裡真正的大咖，那些在外耀武揚威的都是小角色，天蠍座才是強大的幕後黑手。

水瓶座

水瓶愛自由，好奇心重，不想被制式的枷鎖束縛。在他們的眼裡，到處吃到處玩，認識不同的對象，比每天固定行程開心多了。出門在外，難免不熟悉，不過水瓶到哪都能隨遇而安，樂在其中，正是江湖中人的寫照。

天秤座

天秤平常就是一副笑臉迎人的樣子，能站穩江湖，全靠聰明與通達人情世故所打建立的人脈，他擁有黑白兩道、三教九流的朋友，一旦有難立刻聯繫，各路支援紛紛來到，不必費力就能借力使力、擺平問題，換作朋友有需要時，他也會伸出援手，很講義氣。