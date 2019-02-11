到男友家吃飯！未來婆婆狂吼「水槽髒碗全洗光」　她傻眼：都幫洗衣服了

▲去男友家做客，該不該幫忙洗碗？示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我是不是應該再進廚房，將剩下的碗洗乾淨呢......？」一名女網友到男友家做客吃飯，吃完後她也順道把水槽裡的鍋盆洗一洗，便回到客廳休息；之後其他家人陸續吃完，水槽裡的碗再度堆積滿滿，坐在沙發上的她被男友媽媽呼喊「妳去洗碗」，她委婉間接拒絕，沒想到1秒引爆男友媽媽怒火，讓她超傻眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，原本想說男友媽媽煮飯很辛苦，吃完飯後洗完自己碗後，也順手將水槽裡的碗洗起來，但剩下的人在她回到客廳後才吃完，可是自己的碗就要自己清，「為什麼我要洗？」

於是她被要求時，她委婉拒絕說「可是我已經將水槽的碗洗好了」，沒想到一句話惹怒男友媽媽，甚至看見對方當著大家的面說「我現在很生氣喔」，讓她當場超尷尬。

▲原PO還被男友媽要求洗衣服。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

她無奈地說，回家後一直檢討自己是不是回錯了，應該要再進廚房把剩下的碗洗乾淨，可是她還沒嫁就叫她做一堆家事，而且都認為是應該做的，像是會叫她去洗衣服，可是她們家都是自己的衣服自己洗，「我那次被要求後，就沒分類全丟下去洗，也沒套洗衣袋，那次之後她才不敢叫我洗衣服了！」

雖然房子是男友的名字，但有打算結婚後搬出去，而是被男友媽媽阻擋拒絕，讓她很苦惱；她透露，未來婆婆感覺不太喜歡她，因為總是認為她很寵男友妹妹的小孩，「殊不知小孩根本不黏她。」

▲婆媳之間難免尷尬，這時丈夫就很重要了。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

還沒嫁就遭遇未來婆婆刁難，引來網友紛紛留言勸導說，「去就是當客人啊= =男友家人也太沒教養」、「這種家庭還不快逃」、「男友媽媽應該很希望兒子單身一輩子」、「這婆婆不行啊，還沒嫁進去就會使喚人了，嫁進去還得了」、「他家缺傭人不缺媳婦」、「又是一個要娶菲傭的」、「你男友在衝X小」。

也有受害者分享以往經驗說，「我去另一半家也都主動幫忙做家事，還被嫌。（已放生）」、「我以前會，所以最後被當做是應該的，現在我都勸人家千萬不要再這樣做了」、「以後嫁了就變成要做更多更多更多，做死了都活該」。

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