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想和男友過耶誕！前一晚偷Line他主管「重感冒了」　公主下場慘

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手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

一名女網友因為想和男友共度耶誕節，於是在前一天晚上，趁對方睡著時，拿他手機傳訊息給主管，說是因重感冒掛急診，明天要臨時請病假。男友隔天發現後勃然大怒，除了照常到公司上班外，完全不理會女生的電話和訊息，而她也忍不住淚訴，「這是我出生到現在過最心碎的一個耶誕節。」

由於男友耶誕節要上班，女網友便自作主張，趁對方熟睡時傳訊息給他主管，「因為重感冒很嚴重，現在凌晨要去掛急診，可能明天沒辦法上班了，抱歉！

原本以為這是個完美計畫，同時期待一早起來就能和男友過節，誰知另一半看到訊息後，對她破口大罵，怒喊這樣對公司不負責任，沒有人這樣的。

▲華航歐洲市集。（圖／記者賴文萱攝）

▲耶誕節示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

覺得委屈的她在「靠北男友」po文抱怨，「人都不會生病 ？不會有突發狀況？還是你只在意你的全勤獎金，比我們過節日還重要？好不容易都規劃好行程，我的出發點也是為了你不要這麼辛苦，聖誕節還要上班，一定很忙，結果最後你還是跑去公司，那我的用心有什麼意義？」

女網友還難過地說，「打給你也不接，賴也不讀不回，這是我出生到現在過最心碎的一個聖誕節，以後我再也不會奢望你能給我什麼了！

看完這篇po文，網友們一面倒不認同，紛紛回應「這裡是靠北男友，不是北七女友喔！」、「看到有人罵妳，我就安心了」、「妳比較需要掛急診」、「又一個公主癌末期」、「很自私欸！妳知道營運現場突然少一個人會有多忙嘛！！而且請病假要有證明，這是在害他」。

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關鍵字：耶誕節,男友,請假,病假,靠北男友,傳Line,重感冒,主管

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