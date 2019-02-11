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媽沒敲門直接進房「亂摸亂親」！高二兒：真的噁　鎖門被靠北做了決定

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▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲原PO說，媽媽從不敲門就直接開房門，各位會怎麼做？（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「我媽就說小時候幫我洗澡都看光光了，最近認真有在想要怎麼蒐證…」一名高二生抱怨，從小到大，媽媽進他的房間從不敲門，「還很常在我剛洗完澡要穿衣服的時候，開門進來亂摸亂親」，最近開始鎖門又被罵「這個房子你付了多少錢、分攤多少租金？」他聽完網友的建議後做了一個決定。有人則說，「總有一天你會看著門口，有多期望你所抱怨的事情出現在你眼前。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文說，媽媽進門講事情就算了，每次見他正在看書就說，「你給我好好看書ㄏㄚˋ」；若見他沒看書又說，「你又沒再看書，整天在那邊滑手機怎麼考得上大安？怎麼考得上北科大？靠北一大堆。」

原PO表示，媽媽還很常在他剛洗完澡要穿衣服時開門，進來亂摸亂親，包括摸臉、摸手、身體、拍屁股之類的，也被親過嘴巴，「不給碰也是被靠北說碰一下、親一下不能ni」，「啊他O我就是不能接受啊」。

▼原PO說，跟媽媽反映，「我媽就說小時候幫我洗澡都看光光了」。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲▼母子、母女、孩子、小孩、幼兒、兒子、育兒·親子、父母、家長。（圖／取自pixabay）

原PO指出，最近開始鎖門，媽媽打不開門又說，「你給我開門喔，又在裡面滑手機是不是？以為房間你的嗎？在那邊鎖門，這個房子你付了多少錢？分攤多少租金？」他直呼，「整天聽她在那邊碎唸、靠北就飽了，吵死，有人的家人也會這樣嗎？請問到底該怎麼處理？」

有網友說「講句難聽話，寄人籬下，巴結一點」；原PO回，「唉，也是，最近吵得沒錢拿，靠自己半工半讀的微薄薪水支撐。」有人表示，「滿20的話，可以考慮搬出去獨立」；原PO回，「嗚嗚嗚，還有3年，真的有打算大學出去住，但是台北房租貴。」

▼原PO的媽媽沒敲門直接進房，造成他的困擾。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲旅館,房間,床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

也有人有相同經驗，「除了亂摸亂親外，我家也是這樣，不過我洗澡是在浴室就穿好衣服了」；原PO回，「最近開始在浴室穿，不過浴室小小的，沒有乾濕分離，有時候衣服被自己噴濕更尷尬。」有人認為，要跟媽媽說自己長大了；原PO回，「說過了，沒用，媽媽說『長大又怎樣，長大我就不能管你了是嗎』？」有人直呼「亂摸亂親就很誇張了」；原PO回「真的噁」。

原PO回應網友問題說，「我媽就說小時候幫我洗澡都看光光了，最近認真有在想要怎麼蒐證」，他目前讀高二，決定滿20歲就要搬出去。其他人則留言，「感覺好沒隱私」、「有媽媽疼、有媽媽唸要感恩了」、「總有一天你會看著門口，有多期望你所抱怨的事情出現在你眼前」。

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關鍵字：爆怨公社,敲門,鎖門

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